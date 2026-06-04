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वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने वालों पर बुलडोजर एक्शन, 31 कब्जों को कराया गया मुक्त

वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने वालों पर बुलडोजर एक्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर : बलरामपुर जिले के गाजर गांव में वन विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है.वन विभाग ने अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाया है. इस दौरान शांति व्यवस्था के मद्देनजर बड़ी संख्या में अलग-अलग थाना क्षेत्रों की टीम को तैनात किया गया था,ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति ना बन सके.

अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई

आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत धमनी फॉरेस्ट रेंज के गाजर गांव में ये कार्रवाई हुई है. वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ वन विभाग और जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है.

34 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ आरोप

बलरामपुर जिले की धमनी फॉरेस्ट रेंज के गाजर गांव में वन विभाग की संरक्षित जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर मकान निर्माण किया गया था. इसमें 34 अतिक्रमणकारियों पर अवैध निर्माण का आरोप था. इसे खाली करने के लिए पिछले एक साल से वन विभाग बेदखली का नोटिस दे रहा था.इसके बावजूद अवैध अतिक्रमण को खाली नहीं किया जा रहा था. इसके बाद डीएफओ के निर्देश पर वन विभाग पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया.