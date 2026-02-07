ETV Bharat / state

बरेली में अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर; SDM कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई

बरेली: जिले के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में अवैध मस्जिद को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया. एसडीएम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है. मस्जिद की जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था. सुनवाई के बाद कोर्ट ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था.

भोजीपुरा थाना इंस्पेक्टर राजीव चौधरी ने बताया कि मस्जिद से जुड़ा मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा था. यह मस्जिद ग्राम पंचायत की जमीन पर बनाई गई थी. एसडीएम कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को गिराया गया है.

पुलिस के मुताबिक, ग्राम पंचायत में करीब 300 वर्ग गज क्षेत्र में बने इस अवैध निर्माण को दो बुलडोजर की मदद से गिराया गया. कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निबटने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा.