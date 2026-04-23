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कोहिनूर 0007 के सरगना हिस्ट्रीशीटर का अवैध ढाबा ध्वस्त, KDA की करोड़ों की जमीन पर था कब्जा

​ अपराध का अड्डा बना था ढाबा : इस अपराधी ने लंबे समय से अतिक्रमण कर ढाबा बना लिया था और यह कोहिनूर 0007 गैंग का सक्रिय सदस्य के साथ सरगना भी था. कोटा विकास प्राधिकरण की जमीन पर हो रहे इस अतिक्रमण को बुधवार को हटाया है. यह अतिक्रमण भी 3 करोड़ से ज्यादा की जमीन पर था. कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि इस गैंग ने अवैध हथियार, लूट और मारपीट जैसे कई मामलों में सक्रिय थी.

कोटा : जिले में अपराधियों और भू-माफियाओं के खिलाफ प्रशासन का 'बुलडोजर एक्शन' लगातार जारी है. ताजा मामले में कोटा ग्रामीण पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कुख्यात 'कोहिनूर 0007' गैंग के सरगना शरणजीत सिंह के अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया है. नेशनल हाईवे-27 पर करोड़ों की सरकारी जमीन पर बने अवैध ढाबे को बुधवार को भारी पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया.

पुलिस की जांच में सामने आया कि यह ढाबा केवल खाना खिलाने की जगह नहीं, बल्कि 'कोहिनूर 0007' गैंग का मुख्य आश्रय स्थल था. गैंग के सदस्य यहां बैठकर लूट, मारपीट और अवैध हथियारों की तस्करी जैसी वारदातों की साजिश रचते थे. पिछले दो महीनों में कोटा शहर और ग्रामीण पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस गैंग के एक दर्जन से ज्यादा बदमाशों को भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है.

कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (SP) सुजीत शंकर ने बताया कि कैथून थाना क्षेत्र के ताथेड़ निवासी 27 वर्षीय शरणजीत सिंह इलाके का हिस्ट्रीशीटर है. उसने नेशनल हाईवे के किनारे कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था. यहां उसने 'सरदार जी का ढाबा' नाम से एक ठिकाना बना लिया था. बाजार भाव के अनुसार इस जमीन की कीमत 3 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है.

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​KDA और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई : कैथून थाना अधिकारी मनोज सिंह सिकरवार के अनुसार, शरणजीत सिंह के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कोटा विकास प्राधिकरण ने जमीन के दस्तावेजों की जांच की थी. अवैध कब्जा पुख्ता होने पर आरोपी को नोटिस दिया गया था. बुधवार को पुलिस और KDA की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जेसीबी की मदद से अवैध ढाबे को पूरी तरह जमींदोज कर दिया.