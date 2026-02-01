ETV Bharat / state

यूपी में फिर बुलडोजर एक्शन, ढहा दिए 12 मकान, ये थी वजह

श्रावस्ती जिले में बड़ी कार्रवाई, 17 अवैध अतिक्रमण हटवाए गए.

bulldozer action in up 12 houses demolished shravasti
यूपी में फिर बुलडोजर एक्शन. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 7:55 AM IST

2 Min Read
श्रावस्ती: जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन सामने आया है. जिले में बुलडोजर ने सरकारी नाले पर बने 12 अवैध मकानों को ढहा दिया. सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत सेमरा बैरियाकुंडी गांव में शनिवार को प्रशासन ने सरकारी नाले की भूमि से अवैध कब्जा हटा दिया. राजस्व विभाग और सिरसिया थाना पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया.

डीएम अश्विनी कुमार पांडे ने बताया कि जनपद में लगातार सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है. सरकारी नाले पर बने अवैध कब्जों को बुलडोजर से हटवाया गया है. उन्होंने बताया कि यह जमीन राजस्व रिकॉर्ड में नाले की श्रेणी में दर्ज है. इस पर किसी भी प्रकार का निर्माण पूरी तरह अवैध है. तहसील प्रशासन की ओर से सभी को नोटिस जारी कर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के निर्देश दिए गए थे.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भविष्य में भी ऐसे अतिक्रमणों के खिलाफ अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की चेतवानी दी गई. कार्रवाई के दौरान पुलिस व राजस्व विभाग की टीमें मौजूद रहीं. कुल 17 अवैध कब्जे हटवाए गए. राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रिकॉर्ड में भूमि नाले की श्रेणी में दर्ज है. अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है तो स्वयं हटा ले अन्यथा उनपर भी बुलडोजर कार्यवाही की जाएगी.

SHRAVASTI BULLDOZER ACTION
BULLDOZER NEWS
SHRAVASTI NEWS
बुलडोजर एक्शन
BULLDOZER ACTION IN UP

