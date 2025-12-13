ETV Bharat / state

हरिद्वार में बुलडोजर एक्शन, खाली कराई 10 बीघा सरकारी भूमि, भारी पुलिस रही तैनात

हरिद्वार: सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर इन दिनों जनपद हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर हुए कब्जे को हटाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है. शनिवार को श्यामपुर कांगड़ी में 10 बीघा सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई है. डीएम मयूर दीक्षित ने बीते दिनों ग्राम समाज की इस जमीन पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यहां पीला पंजा चला. पूरी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया. डीएम के अनुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. एसडीएम जितेंद्र कुमार ने की कार्रवाई: मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में प्रशासन की कार्रवाई जारी है. जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही जारी है. शनिवार को हरिद्वार के एसडीएम जितेन्द्र कुमार खुद मौके पर पहुंचे. जहां ग्राम समाज की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर जमकर जेसीबी गरजी. इस दौरान उनके साथ हरिद्वार तहसील के कई कर्मचारी मौजूद रहे. इतना ही नहीं सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा. एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया टीम ने आज श्यामपुर कांगड़ी में 10 बीघा सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटाया है.