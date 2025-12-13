ETV Bharat / state

हरिद्वार में बुलडोजर एक्शन, खाली कराई 10 बीघा सरकारी भूमि, भारी पुलिस रही तैनात

ग्राम समाज की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर जमकर जेसीबी गरजी है.

HARIDWAR ENCROACHMENT ACTION
हरिद्वार में बुलडोजर एक्शन, (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 13, 2025 at 6:12 PM IST

2 Min Read
हरिद्वार: सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर इन दिनों जनपद हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर हुए कब्जे को हटाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है. शनिवार को श्यामपुर कांगड़ी में 10 बीघा सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई है. डीएम मयूर दीक्षित ने बीते दिनों ग्राम समाज की इस जमीन पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यहां पीला पंजा चला. पूरी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया. डीएम के अनुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

एसडीएम जितेंद्र कुमार ने की कार्रवाई: मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में प्रशासन की कार्रवाई जारी है. जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही जारी है. शनिवार को हरिद्वार के एसडीएम जितेन्द्र कुमार खुद मौके पर पहुंचे. जहां ग्राम समाज की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर जमकर जेसीबी गरजी. इस दौरान उनके साथ हरिद्वार तहसील के कई कर्मचारी मौजूद रहे. इतना ही नहीं सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा. एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया टीम ने आज श्यामपुर कांगड़ी में 10 बीघा सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटाया है.

हरिद्वार में बुलडोजर एक्शन (ETV Bharat)

अतिक्रमण पर बुलडोजर से पहले दिए गए नोटिस: डीएम मयूर दीक्षित के अनुसार जनपद में जहां भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए गए है, वहां नोटिस देकर खुद ही अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी जा रही है. श्यामपुर कांगड़ी में भी ग्राम समाज की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस दिए गए थे. चेतावनी के बावजूद भी जब लोगों ने सरकारी भूमिसे अतिक्रमण नहीं हटाया तो, प्रशासन को बुलडोजर की कार्रवाई करनी पड़ी.

कुंभ मेला भूमि होगी अतिक्रमण मुक्त: हरिद्वार में सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है. गंगा किनारे कई अवैध झुग्गी झोपड़ी हैं, जहां अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है. कई बार बैठकों में अधिकारियों के समक्ष ये मामले आते रहे हैं. सीएम मयूर दीक्षित का साफ तौर से कहना है कि अवैध अतिक्रमण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा. जल्द ही कुंभ मेला लैंड को भी अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा. इसके लिए यूपी और उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.

