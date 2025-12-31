ETV Bharat / state

संभल में बुलडोजर एक्शन; 4 बीघा सरकारी जमीन से हटा अवैध कब्जा, तहसीलदार बोले- करोड़ों की है संपत्ति

सरकारी रिकॉर्ड में तालाब के नाम पर दर्ज है जमीन, कई साल से लोगों ने जमा रखा था कब्जा, मलबा भी हटाया गया.

संभल में बुलडोजर एक्शन.
संभल में बुलडोजर एक्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 2:15 PM IST

संभल : सरकारी तालाब की 4 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया. करोड़ों की इस जमीन पर कुछ लोगों ने कई साल से कब्जा जमा रखा था. बुधवार की दोपहर तहसीलदार बुलडोजर लेकर पहुंच गए. इसके बाद फोर्स की मौजूदगी में कब्जा हटवा दिया गया .

मामला संभल तहसील क्षेत्र के मुरादाबाद–संभल रोड स्थित SDM कार्यालय के पास का है. यहां पर करीब 4 बीघा सरकारी जमीन है. सरकारी दस्तावेजों में यह जमीन तालाब के नाम पर दर्ज है. मौजूदा समय इसकी कीमत करोड़ों में है.

संभल में सरकारी जमीन से हटा कब्जा. (Video Credit; ETV Bharat)

कब्जे से तालाब का नामोनिशान मिट गया था : जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के लिए तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह प्रशासनिक टीम और पुलिस बल के साथ पहुंचे. इसके बाद कुछ ही घंटे में जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया. तहसीलदार ने बताया कि अवैध कब्जे से तालाब का नामोनिशान तक नहीं बचा था.

दो लोगों ने जमा रखा था कब्जा : तहसीलदार ने बताया कि तालाब को पूरी तरह पाटकर पास के जमीन मालिकों ने इसे अपनी जमीन में मिला लिया था. यह जमीन शहर के बीच स्थित है. भूमि पर कपिल सिंघल और आरिफ हिलाल ने कब्जा कर रखा था.

बुलडोजर कार्रवाई से पहले तहसील प्रशासन की टीम ने फीते से नापजोख की. तहसीलदार ने कहा कि सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है. वहीं इस कार्रवाई को भूमाफियों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है.

कब्रिस्तान की 8 बीघा जमीन से भी हटेगा अवैध कब्जा : शाही जामा मस्जिद व श्रीहरिहर मंदिर से सटे कब्रिस्तान की 8 बीघा जमीन पर भी अवैध कब्जे का मामला सामने आया है. जिला प्रशासन की टीम ने मंगलवार को इसकी पैमाइश की थी. श्रीकल्कि सेना (निष्कलंक दल) के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष त्यागी एडवोकेट ने 12 दिसंबर को जिलाधिकारी से अवैध कब्जे की शिकायत की थी. जल्द ही यह जमीन भी कब्जामुक्त होगी.

