संभल में ईदगाह की अवैध बाउंड्री पर चला बुलडोज़र, सड़क की जमीन पर की गई थी अतिक्रमण

संभल में ईदगाह की अवैध बाउंड्री पर चला बुलडोज़र, सड़क की जमीन पर की गई थी अतिक्रमण
संभल में लगातार प्रशासन द्वारा बुलडोजर के माध्यम से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 5:01 PM IST
संभल: जनपद के गुन्नौर तहसील क्षेत्र के गांव दौलतपुर खां में अतिक्रमण के खिलाफ मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी कार्यवाई की. सड़क की जमीन पर बनी ईदगाह की दीवार पर बुलडोजर चलवा कर सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. मौके पर एसडीएम विकास चंद्र और राजस्व अधिकारी समेत पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौजूद थी.
प्रशासन के अनुसार, यह दीवार सरकारी जमीन पर बनाई गई थी, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन की पैमाइश की. जांच में पाया गया कि ईदगाह की दीवार को सरकारी सड़क की भूमि पर अतिक्रमण करके बनाया गया है.
इसके बाद, अतिक्रमण हटाने की योजना पर कार्य करते हुए प्रशासन ने बुलडोजर तथा मजदूरों की मदद से अवैध दीवार को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया, संभल डीएम और एसपी का साफ तौर पर कहना है कि जो भी सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण या अवैध कब्जा करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. संभल में लगातार प्रशासन द्वारा बुलडोजर के माध्यम से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है.
गुन्नौर एसडीएम विकास चंद्र ने खबर की पुष्टी करते हुए बताया कि गांव गुन्नौर दौलतपुर खां में गाटा संख्या 432 रास्ते के नाम से दर्ज है, जिस पर ईदगाह की बाउंड्री बनाकर अतिक्रमण किया गया था. ईदगाह कमेटी को पहले ही अवगत करा दिया गया था कि वह स्वयं अतिक्रमण हटा ले, लेकिन हटाने पर देरी होने पर प्रशासन ने कार्यवाई करते हुए दीवार को बुलडोजर से जमींदोज कर सड़क को अतिक्रमण मुक्त करा दिया है.
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