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रामनगर में धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन, दो अवैध मजारें ध्वस्त, क्षेत्र में हड़कंप

रामनगर में बुलडोजर एक्शन ( ETV Bharat )

बताया जा रहा है कि कार्रवाई से करीब दो सप्ताह पहले संबंधित स्थलों पर नोटिस चस्पा किए गए थे. नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया. उत्तराखंड की धामी सरकार में सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में गुरुवार को रामनगर के ग्रामीण क्षेत्र सांवल्दे और बसई में स्थित दो मजारों को हटाया गया. जिला प्रशासन की टीम ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से दोनों संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया.