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हिस्ट्रीशीटर और हार्डकोर बदमाशों की संपत्ति की कुंडली बना रही पुलिस, काली कमाई से खड़ी प्रॉपर्टी होगी जब्त

इन संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर सरकार अपने कब्जे में लेगी. जयपुर पुलिस ने भी इस दिशा में कवायद शुरू कर दी है. जयपुर कमिश्नरेट के चारों जिलों में हिस्ट्रीशीटर, हार्डकोर बदमाशों और आदतन अपराधियों की संपत्ति की कुंडली बनाई जा रही है.

जयपुर: राजस्थान में अपराध की काली कमाई, सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर खड़ी की गई अपराधियों की अवैध संपत्ति पर खाकी की नजर है. पुलिस मुख्यालय ने एक खास अभियान चला रखा है. जिसमें हिस्ट्रीशीटर, हार्डकोर बदमाशों और आदतन अपराधियों के साथ उनकी संपत्ति की जानकारी इकठ्ठा की जा रही है. ऐसे बदमाशों द्वारा अपराध की काली कमाई से खड़ी की गई प्रॉपर्टी पर पुलिस एक्शन लेगी.

दो करोड़ के प्लॉट पर चला बुलडोजर : जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज का कहना है कि हाल ही में मुहाना थाना इलाके में डिग्गी रोड पर हिस्ट्रीशीटर शंकर गाड़िया लुहार की संपत्ति पर कार्रवाई की गई है. मुख्य सड़क पर करीब 200 वर्गगज के इस भूखंड की कीमत दो करोड़ रुपए है. इस सरकारी जमीन पर आरोपी ने करीब 13 साल से कब्जा कर रखा था और पक्का निर्माण करके वहां रह रहा था. पुलिस ने जेडीए के साथ मिलकर निर्माण पर बुलडोजर चलाया और जमीन सरकार के कब्जे में ली है. उसके खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं.

पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कार्रवाई : पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर दक्षिण के साथ ही जयपुर कमिश्नरेट के चारों जिलों में अपराधियों की संपत्ति की जानकारी जुटाकर चल-अचल संपत्ति सूची बनाई जा रही है. इस कवायद में हिस्ट्रीशीटर, हार्डकोर बदमाश और आदतन अपराधियों की संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. उनके द्वारा जमीनों पर अवैध कब्जे और अवैध निर्माण को लेकर भी जानकारी खंगाली जा रही है. ऐसे बदमाशों की संपत्ति की सूची बनाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें : सरकारी जमीन पर पक्का मकान बनाकर रह रहा हिस्ट्रीशीटर, बुलडोजर चलाकर 2 करोड़ की जमीन खाली करवाई

थानेवार बनाई जा रही है सूची : उनका कहना है कि जिलों में थाना स्तर पर संबंधित थाने के हिस्ट्रीशीटर, हार्डकोर बदमाश और आदतन अपराधियों की लिस्टिंग कर उनकी चल-अचल संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है. जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है. सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है या अवैध निर्माण किया है. उनके खिलाफ आगामी दिनों में कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी. उनका कहना है कि एक बार प्रॉपर लिस्टिंग के बाद इस कार्रवाई को मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा. जेडीए को साथ लेकर ऐसे मामलों में एक्शन लिया जाएगा.