प्रयागराज में कब्जा हटवाने पहुंचे नायब तहसीलदार पर हमला; पथराव में सिर फूटा, 13 पर केस
एसीपी बहरिया विवेक यादव ने बताया कि राजस्व टीम पर हमला करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 7:08 AM IST
प्रयागराज: बहरिया थाना क्षेत्र के करनाईपुर गांव में नायब तहसीलदार पर हमला कर दिया गया. पट्टे की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने पहुंचे नायब तहसीलदार राजीव शुक्ला का सिर फूट गया. मौके पर पत्थरबाजी और आगजनी भी हुई, जिसमें तीन झोपड़ियां जल गईं. गांव वालों का गुस्सा देखकर राजस्व टीम वापस लौट गई. इस मामले में पुलिस ने 13 लोगों पर केस दर्ज किया है.
विवाद की वजह 3 करोड़ की जमीन: एसीपी बहरिया विवेक यादव ने बताया कि यमुना नगर के बहरिया थानाक्षेत्र के गांव करनाईपुर में 9.5 बीघा जमीन को लेकर राजेंद्र कुमार शर्मा और जुबैर के बीच विवाद चल रहा है. 3 करोड़ की इस जमीन पर राजेंद्र कुमार शर्मा का पैतृक आवास है.
दस्तावेजों के मुताबिक, राजेंद्र के दादा श्याम लाल को यह जमीन 1980 में पट्टे में मिली थी. श्याम लाल के बाद यह जमीन 8 लोगों में ट्रांसफर हो गई. श्याम लाल ने 2018 में अपने हिस्से की 9 बिस्वा जमीन जुबैर को बेच दी. जमीन अभी तक राजेंद्र के कब्जे में थी, लिहाजा जुबैर और राजेंद्र के बीच अक्सर कब्जेदारी को लेकर विवाद होता रहा है. मामला एसडीएम के पास भी पहुंचा.
एसडीएम ने दिया आदेश: एसडीएम जूही प्रसाद ने नायब तहसीलदार राजीव शुक्ला को अवैध कब्जा हटाने और जुबैर को कब्जा दिलाने का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश पर प्रशासन सोमवार की शाम 5 बजे जमीन खाली कराने पहुंचा. मौके पर फूलपुर, मऊआइमा और बहरिया थाने की पुलिस भी पहुंची थी.
राजस्व टीम ने जमीन पर बनी झोपड़ी को जैसे ही बुलडोजर से हटवाने का प्रयास किया, लोग भड़क उठे और पत्थर चलाने लगे. उपद्रवियों ने जमीन पर बनी तीन झोड़ियों में आग भी लगा दी. पत्थरबाजी के दौरान नायब तहसीलदार राजीव शुक्ला के सिर पर पत्थर लगा. उनके सिर में कई टांके लगे हैं.
एसीपी बहरिया विवेक यादव ने बताया कि राजस्व टीम पर हमला करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में नायब तहसीलदार राजीव शुक्ला की तहरीर पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है. गांव में पुलिस बल तैनात है. जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.
