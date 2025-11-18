ETV Bharat / state

प्रयागराज में कब्जा हटवाने पहुंचे नायब तहसीलदार पर हमला; पथराव में सिर फूटा, 13 पर केस

प्रयागराज: बहरिया थाना क्षेत्र के करनाईपुर गांव में नायब तहसीलदार पर हमला कर दिया गया. पट्टे की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने पहुंचे नायब तहसीलदार राजीव शुक्ला का सिर फूट गया. मौके पर पत्थरबाजी और आगजनी भी हुई, जिसमें तीन झोपड़ियां जल गईं. गांव वालों का गुस्सा देखकर राजस्व टीम वापस लौट गई. इस मामले में पुलिस ने 13 लोगों पर केस दर्ज किया है.

विवाद की वजह 3 करोड़ की जमीन: एसीपी बहरिया विवेक यादव ने बताया कि यमुना नगर के बहरिया थानाक्षेत्र के गांव करनाईपुर में 9.5 बीघा जमीन को लेकर राजेंद्र कुमार शर्मा और जुबैर के बीच विवाद चल रहा है. 3 करोड़ की इस जमीन पर राजेंद्र कुमार शर्मा का पैतृक आवास है.

दस्तावेजों के मुताबिक, राजेंद्र के दादा श्याम लाल को यह जमीन 1980 में पट्टे में मिली थी. श्याम लाल के बाद यह जमीन 8 लोगों में ट्रांसफर हो गई. श्याम लाल ने 2018 में अपने हिस्से की 9 बिस्वा जमीन जुबैर को बेच दी. जमीन अभी तक राजेंद्र के कब्जे में थी, लिहाजा जुबैर और राजेंद्र के बीच अक्सर कब्जेदारी को लेकर विवाद होता रहा है. मामला एसडीएम के पास भी पहुंचा.

एसडीएम ने दिया आदेश: एसडीएम जूही प्रसाद ने नायब तहसीलदार राजीव शुक्ला को अवैध कब्जा हटाने और जुबैर को कब्जा दिलाने का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश पर प्रशासन सोमवार की शाम 5 बजे जमीन खाली कराने पहुंचा. मौके पर फूलपुर, मऊआइमा और बहरिया थाने की पुलिस भी पहुंची थी.