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एक नोटिस और उजड़ने लगा आशियाना, पटना में बुलडोजर एक्शन के डर से सड़क पर उतरे परिवार, बच्चों ने छोड़ा स्कूल जाना

पटना में आजकल कई लोग दहशत में अपनी रातें गुजार रहे हैं. उन्हें अपने घर के खोने का डर सता रहा है. पढ़ें खबर

bulldozer action in Patna
X का लगाया गया चिह्न (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 3, 2026 at 7:47 PM IST

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पटना : एक घर सिर्फ ईंट, सीमेंट और सरिया से नहीं बनता, उसमें किसी परिवार की पूरी उम्र की कमाई, सपने, संघर्ष और आने वाली पीढ़ियों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं. कोई अपनी नौकरी की बचत जोड़ता है, कोई गहने बेचता है, कोई कर्ज लेकर चार दीवारें खड़ी करता है ताकि बुढ़ापे में सिर छिपाने की जगह हो. लेकिन जब उसी घर के दरवाजे पर एक दिन प्रशासन का नोटिस चिपक जाए और लिखा हो कि मकान अवैध है, इसे तोड़ा जाएगा, तब सिर्फ दीवारें नहीं कांपतीं, पूरा परिवार भीतर से हिल जाता है.

पटना में इन दिनों कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है, जहां बुलडोजर एक्शन के डर ने कई परिवारों की नींद, भूख और सुकून छीन लिया है. गंगा किनारे अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ जिला प्रशासन और पटना नगर निगम की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है.

bulldozer action in Patna
X का लगाया गया चिह्न (ETV Bharat)

100 मकान चिन्हित : दीघा से लेकर दूसरे इलाकों तक लगभग 100 मकान चिन्हित किए गए हैं, जिनमें कहीं आंशिक तो कहीं पूर्ण ध्वस्तीकरण की तैयारी है. कई बहुमंजिला अपार्टमेंट भी इस दायरे में हैं. प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है.

''न्यायालय के निर्देश के अनुसार गंगा के फ्लड प्लेन और तटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है. गंगा तट की असर्वेक्षित भूमि सरकारी संपत्ति है और उस पर किसी भी निजी दावे को मान्यता नहीं दी जाएगी.''- डॉ. त्यागराजन एसएम, जिलाधिकारी, पटना

नोटिस दिए जाने के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण : इसी कार्रवाई के बीच पटना के दुजरा इलाके में 2 चार मंजिला मकानों को पूरी तरह ध्वस्त करने का नोटिस दिए जाने के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है. पटना नगर निगम की टीम ने बुलडोजर एक्शन के लिए डिमार्केशन भी कर दिया है. नोटिस में एक महीने का समय देते हुए कहा गया है कि निर्धारित अवधि के बाद यदि प्रशासन स्वयं ध्वस्तीकरण करेगा तो जान-माल की क्षति की जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं होगी.

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धरने पर बैठे परिवार के सदस्य : इस नोटिस के बाद दोनों परिवारों के सदस्य पिछले कई दिनों से घर के बाहर सड़क पर धरने पर बैठे हैं. दिन हो या रात, लोगों की नजर सिर्फ गली की ओर लगी रहती है कि कहीं बुलडोजर अचानक न आ जाए. धरने पर बैठीं पुष्पा देवी की आंखों में गुस्सा भी है और डर भी. उनका कहना है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है.

''आठ दिन पहले नगर निगम के लोग आए और कहा कि मकान अवैध है, इसे खाली करना होगा. एक महीने का समय दिया गया, लेकिन अगले ही दिन से बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई. मकान पर लाल निशान से मार्किंग कर दी गई. बिजली-पानी काट देने की धमकी दी गई. निगम के कर्मचारियों ने साफ कहा कि 30 दिन के भीतर खुद से मकान तोड़ लीजिए, नहीं तो प्रशासन तोड़ेगा और जुर्माना भी वसूलेगा.''- पुष्पा देवी, मकान मालकिन

पहले किसी ने क्यों नहीं रोका? : पुष्पा देवी कहती हैं कि उनका सवाल सिर्फ इतना है कि अगर मकान अवैध था तो 13-14 साल तक किसी ने रोका क्यों नहीं? मकान एक दिन में नहीं बनता. जब निर्माण हो रहा था, तब कोई अधिकारी नहीं आया. आज जब पूरी जिंदगी की कमाई इसमें लग चुकी है, तब इसे तोड़ने की बात हो रही है.

''पटना नगर निगम को हम नियमित टैक्स देते हैं, बिजली बिल और पानी का बिल भी भरते हैं. फिर अचानक हमारा घर अवैध कैसे हो गया. चार मंजिला मकान अशोक राजपथ से सटा हुआ है और यही परिवार की सबसे बड़ी पूंजी है.''- पुष्पा देवी, मकान मालकिन

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

'जुर्माना लीजिए लेकिन आशियाना मत उजाड़िए' : पुष्पा देवी बात करते हुए इमोशनल हो गई और कहा कि अगर बिना नक्शा के मकान बनाना गलती है तो जुर्माना ले लीजिए, लेकिन घर मत तोड़िए. जिस तरह सड़क दुर्घटना में गाड़ी जब्त होती है, जुर्माना लिया जाता है, उसे जलाया नहीं जाता, उसी तरह मकान पर भी दंड लगाइए, लेकिन आशियाना मत उजाड़िए.

''परिवार की महिलाएं खाना-पीना छोड़कर नीचे बैठी हैं. डर इतना है कि रात में भी कोई ठीक से सो नहीं पा रहा. बेटे की परीक्षा है, लेकिन पढ़ाई की जगह पूरा परिवार घर बचाने की लड़ाई में लगा है.''- पुष्पा देवी, मकान मालकिन

मकान मालिक रविशंकर भी प्रशासन के फैसले से आहत हैं. उनका कहना है कि उन्होंने निजी व्यक्ति से जमीन खरीदी थी और घर के सामने का रास्ता भी निजी है. जमीन खरीदते समय विक्रेता ने अपनी जमीन से रास्ता निकालकर दिया था. यह सरकारी जमीन नहीं है.

''साल 2009 में पटना नगर निगम से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर निर्माण कार्य शुरू किया था. नक्शा भी बनवाया गया था, लेकिन हमारी गलती सिर्फ इतनी रही कि नक्शा पास नहीं कराया गया.''- रविशंकर, मकान मालिक

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इस मकान को गिराया जाएगा (ETV Bharat)

'नक्शा पास नहीं हुआ' : रविशंकर बताते हैं कि उनके पास 8.5 धुर जमीन है और 10 धुर से कम जमीन पर नक्शा पास कराने में दिक्कत होती है. लेकिन जब जमीन अपनी थी तो रहने के लिए घर बनाना जरूरी था. उन्होंने परिवार के लिए आशियाना बनाया.

''साल 2013 से नगर निगम को हर प्रकार का टैक्स दे रहे हैं. सरकार चाहे तो जुर्माना ले ले, लेकिन मकान न तोड़े. अब हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं.''- रविशंकर, मकान मालिक

बच्चों ने लगायी गुहार : इस पूरे मामले में सबसे पीड़ादायक आवाज बच्चों की है, जो अपने घर को टूटने के डर से बचपन जी ही नहीं पा रहे. छोटी बच्ची कुसुम कुमारी ने बताया कि जब से मकान तोड़ने का नोटिस आया है, उनकी नींद उड़ गई है. घर में सभी लोग रात-रात भर जागते रहते हैं कि कहीं बुलडोजर न आ जाए. उनकी मां की तबीयत खराब हो गई है. वह खुद स्कूल छोड़कर दिनभर धरने पर बैठ रही हैं. पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि हर समय यही लगता है कि उनका घर उनसे छिन जाएगा.

कुसुम ने हाथ जोड़कर सरकार से सवाल किया कि उन्होंने आखिर क्या गलती की है? उनके पिता ने एक-एक रुपया जोड़कर यह मकान बनवाया. अब उसे जमीनदोज करने की बात कही जा रही है. अगर मकान टूट गया तो उनका परिवार कहां जाएगा. पिछले चार-पांच दिनों से घर में किसी ने ठीक से खाना तक नहीं खाया. डर और अनिश्चितता ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है.

'चिड़िया को भी शाम होने पर घोंसले की जरूरत होती है' : इसी इलाके के एक और मकान मालिक अजय कुमार भी इसी संकट से गुजर रहे हैं. उनका मकान 564 स्क्वायर फीट जमीन पर बना है. उनका कहना है कि इतनी छोटी जमीन पर मकान का नक्शा पास नहीं होता. लेकिन क्या सिर्फ इसलिए कोई इंसान घर न बनाए. उन्होंने कहा कि एक चिड़िया को भी शाम होने पर घोंसले की जरूरत होती है, तो इंसान अपने छोटे से जमीन के टुकड़े पर आशियाना क्यों नहीं बना सकता.

''23 अप्रैल को नोटिस मिला कि हमारा मकान तोड़ा जाएगा. अगले दिन डाक से भी नोटिस आया और फिर डिमार्केशन कर दिया गया. अधिकारियों ने कहा कि एक महीने के भीतर खुद से मकान गिरा दीजिए, नहीं तो प्रशासन तोड़ेगा और खर्च भी वसूलेगा. अधिकारियों से काफी निवेदन किया, लेकिन जवाब मिला कि ऊपर से दबाव है और जिनकी मार्किंग हो रही है, उन्हें हर हाल में डिमोलिश करना है.''- अजय कुमार, मकान मालिक

हाईकोर्ट जाने की तैयारी : अजय कुमार का कहना है कि आसपास कई बड़े अपार्टमेंट हैं, जहां सिर्फ कुछ हिस्सों या कुछ फ्लोर को तोड़ने की बात हो रही है, लेकिन उनके पूरे चार मंजिला मकान को ध्वस्त करने का आदेश है. यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली है. अगर सिर्फ एक हिस्सा हटाना होता तो अलग बात थी, लेकिन पूरा घर खत्म हो जाएगा.

''पूरी जिंदगी की कमाई इस मकान में लगा दी और अब बुढ़ापे में सिर छिपाने की जगह भी छिन रही है. अब हम हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं. अगर नक्शा पास नहीं है तो जुर्माना लिया जाए, लेकिन मकान न तोड़ा जाए. क्योंकि अगर यह निर्णय नहीं रुका तो पूरा परिवार बेघर हो जाएगा.''- अजय कुमार, मकान मालिक

आशियाना बचाने की हर कोशिश है जारी : कुल मिलाकर देखें तो पटना में इन दिनों बुलडोजर सिर्फ अवैध निर्माण पर नहीं चल रहा, बल्कि कई परिवारों की उम्मीदों, यादों और भविष्य पर भी भारी पड़ रहा है. एक तरफ प्रशासन कानून और न्यायालय के आदेशों का हवाला दे रहा है, तो दूसरी तरफ लोग अपने जीवनभर की कमाई बचाने की गुहार लगा रहे हैं. फिलहाल जिनके घरों पर डिमार्केशन हुआ है, वह इस उम्मीद में हर वह कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उनका आशियाना बच जाए.

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