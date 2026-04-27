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गंगा किनारे चला बुलडोजर, 35 पक्के अवैध निर्माण ध्वस्त, बहुमंजिला मकानों पर भी होगा एक्शन

दोबारा कोई नया कब्जा नहीं होने देंगे: डीएम ने एसडीओ और एसडीपीओ को निर्देश दिया है कि अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा कोई नया कब्जा न हो, इसे सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति या समूह इस कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ विधि-सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का उद्देश्य केवल अतिक्रमण हटाना नहीं, बल्कि गंगा तट को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है.

"कई स्थानों पर असामाजिक तत्वों द्वारा पक्के निर्माण कर अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिसे अब हटाया जा रहा है. यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा."- डॉ. त्यागराजन एसएम, जिलाधिकारी, पटना

राजधानी में बुलडोजर एक्शन: प्रशासन का कहना है कि गंगा तट की असर्वेक्षित भूमि सरकारी संपत्ति है और उस पर किसी भी निजी दावे को मान्यता नहीं दी जाएगी. जिलाधिकारी ने कहा कि गंगा किनारे का इलाका पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील होने के साथ-साथ जनहित के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाएं संचालित हो रही हैं और उनके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी.

पटना: राजधानी पटना में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है. जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम के निर्देश पर रविवार को गंगा किनारे विशेष अतिक्रमण उन्मूलन अभियान के आठवें दिन बड़ी कार्रवाई की गई. इस दौरान सभ्यता द्वार से कलेक्ट्रेट के पीछे तक गंगा तट के किनारे बने 35 पक्के अवैध निर्माणों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया.

प्रशासन के अनुसार, यह कार्रवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है. न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक फ्लड प्लेन क्षेत्र और गंगा के तटीय इलाकों में किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है. इसके बावजूद लगातार अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया. अधिकारियों का कहना है कि गंगा तट का संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना प्राथमिकता है.

राजापुर में बहुमंजिला मकानों पर भी कार्रवाई की तैयारी (ETV Bharat)

अतिक्रमण हटाने के बाद इन क्षेत्रों में हरित क्षेत्र, पार्किंग व्यवस्था और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा. गंगा पथ, अशोक राजपथ और पटना साहिब जैसे इलाकों में पहले से ही विकास कार्य चल रहे हैं और अब इन क्षेत्रों को और अधिक व्यवस्थित और सुंदर बनाने की योजना है. वन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पथ निर्माण विभाग समेत अन्य एजेंसियों के माध्यम से सुंदरीकरण और विकास कार्य कराए जाएंगे. प्रशासन का कहना है कि पटना को एक सुव्यवस्थित, आधुनिक और नागरिक सुविधाओं से युक्त शहर के रूप में विकसित करना उसकी प्राथमिकता है.

राजापुर इलाके में भी होगा एक्शन: इधर, राजापुर इलाके में भी गंगा किनारे स्थित कई बहुमंजिला मकानों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है. नगर निगम की ओर से कई मकानों की दीवारों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जिसमें 30 दिनों के भीतर भवन तोड़ने का निर्देश दिया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि पांच दिनों के भीतर बिजली और पानी की सप्लाई काट दी जाएगी. नोटिस में अवैध नक्शा और अवैध निर्माण का हवाला दिया गया है.

पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान (ETV Bharat)

मकान मालिकों ने किया विरोध: हालांकि, मकान मालिक इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि वह लोग साल 2013 से नियमित रूप से नगर निगम को होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं. ऐसे में अचानक अवैध निर्माण का नोटिस मिलना उनके लिए चिंता का विषय बन गया है. कई परिवारों का कहना है कि उन्होंने यह जमीन निजी व्यक्ति से खरीदी थी और जिस सड़क पर उनके मकान बने हैं, वह भी निजी जमीन पर है. उनका दावा है कि उन्होंने सरकार की किसी जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है.

हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा: मकान मालिकों ने इस मामले में हाईकोर्ट का रुख किया है और फिलहाल अनिश्चितता और डर के माहौल में रह रहे हैं. उनका कहना है कि वर्षों की मेहनत और जीवनभर की कमाई से बनाया गया आशियाना उजड़ने का खतरा उनके सामने खड़ा है. एक ओर प्रशासन अवैध निर्माण के खिलाफ सख्ती दिखा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रभावित परिवार अपने घर बचाने की लड़ाई कानूनी स्तर पर लड़ रहे हैं.

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