ETV Bharat / state

नूंह में डीटीपी की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर, ढाबे और फार्महाउस ध्वस्त

अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर ( ETV Bharat )

नूंह: जिले के तावडू क्षेत्र में जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने मंगलवार को अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई की. सोहना रोड और मोहम्मदपुर राजस्व क्षेत्र में टीम ने बुलडोजर चलाकर कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया. कार्रवाई के दौरान पुलिस बल सहित नगर योजनाकार विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे. जिला नगर योजना अधिकारी ने दी जानकारी: जिला नगर योजना अधिकारी बीनेश कुमार ने बताया कि, "विभाग द्वारा क्षेत्र में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है ताकि नियंत्रित क्षेत्र में अवैध निर्माणों और कब्जों पर रोक लगाई जा सके. इसी अभियान के तहत मंगलवार को सोहना मार्ग खरखड़ी, मोहम्मदपुर अहीर और दादू राजस्व एस्टेट में तोड़फोड़ की गई." नूंह में डीटीपी की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat) खरखड़ी में 20 ढाबे और दुकानें ध्वस्त: अधिकारी की मानें तो खरखड़ी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 919 (सोहना–रेवाड़ी रोड) के 30 मीटर प्रतिबंधित दायरे में बने 20 अवैध ढाबों और दुकानों को गिराया गया. ये सभी निर्माण बिना अनुमति और सरकारी नियमों के उल्लंघन में किए गए थे.