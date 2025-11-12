ETV Bharat / state

नूंह में डीटीपी की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर, ढाबे और फार्महाउस ध्वस्त

नूंह में डीटीपी विभाग ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की है.

Bulldozer Action in Nuh
अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 12, 2025 at 10:17 AM IST

नूंह: जिले के तावडू क्षेत्र में जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने मंगलवार को अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई की. सोहना रोड और मोहम्मदपुर राजस्व क्षेत्र में टीम ने बुलडोजर चलाकर कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया. कार्रवाई के दौरान पुलिस बल सहित नगर योजनाकार विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे.

जिला नगर योजना अधिकारी ने दी जानकारी: जिला नगर योजना अधिकारी बीनेश कुमार ने बताया कि, "विभाग द्वारा क्षेत्र में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है ताकि नियंत्रित क्षेत्र में अवैध निर्माणों और कब्जों पर रोक लगाई जा सके. इसी अभियान के तहत मंगलवार को सोहना मार्ग खरखड़ी, मोहम्मदपुर अहीर और दादू राजस्व एस्टेट में तोड़फोड़ की गई."

नूंह में डीटीपी की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

खरखड़ी में 20 ढाबे और दुकानें ध्वस्त: अधिकारी की मानें तो खरखड़ी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 919 (सोहना–रेवाड़ी रोड) के 30 मीटर प्रतिबंधित दायरे में बने 20 अवैध ढाबों और दुकानों को गिराया गया. ये सभी निर्माण बिना अनुमति और सरकारी नियमों के उल्लंघन में किए गए थे.

मोहम्मदपुर अहीर में 5 एकड़ पर बना फार्महाउस ध्वस्त: इसके अलावा टीम ने मोहम्मदपुर अहीर राजस्व क्षेत्र में लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में बने एक फार्महाउस पर भी कार्रवाई की. बुलडोजर की मदद से इसकी बाउंड्री वॉल और निर्माणाधीन आवासीय इकाई को ध्वस्त किया गया.

दादू में भी एक एकड़ में बना फार्महाउस गिराया गया: इसी तरह दादू राजस्व क्षेत्र में लगभग 1 एकड़ भूमि पर बने एक और फार्महाउस को गिराया गया. अधिकारियों ने बताया कि यह भी नियंत्रित क्षेत्र में अवैध रूप से बनाया गया था.इस फार्महाउस की बाउंड्री वॉल और एक आवासीय यूनिट को पूरी तरह हटा दिया गया है.

अभियान जारी रहेगा: इस कार्रवाई को लेकर डीटीपी अधिकारी बीनेश कुमार ने कहा कि, "विभाग की यह कार्रवाई अवैध कब्जों पर अंकुश लगाने के लिए चलाई जा रही लगातार मुहिम का हिस्सा है. टीम ने सभी स्थानों का निरीक्षण कर कार्रवाई की तस्वीरें भी उच्च अधिकारियों को भेज दी हैं.भविष्य में भी ऐसे अवैध निर्माण पाए जाने पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. प्रशासन का उद्देश्य क्षेत्र में योजना अनुसार विकास सुनिश्चित करना और अवैध निर्माणों को रोकना है."

NUH ILLEGAL DHABA DEMOLITION
BULLDOZER ACTION IN NUH
NUH TAORU ILLEGAL CONSTRUCTION
नूंह अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर
NUH BULLDOZER ACTION

