ETV Bharat / state

बिहार में बुलडोजर एक्शन, 48 साल बाद अदालत के आदेश पर प्रशासन ने चलाया 'पीला पंजा'

मोतिहारी में 48 साल पुराने जमीन विवाद का आखिरकार अंत हो गया है. अदालत का फैसला आने के बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाया. पढ़ें खबर

Bulldozer action in Motihari
मोतिहारी में बुलडोजर एक्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 25, 2025 at 1:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मोतिहारी : बिहार के पूर्वी चंपारण में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है. जिले के पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के अजगरवा-सिसहनी पंचायत के अजगरी गांव में लगभग 48 वर्षों से चल रहे जमीन विवाद पर आखिरकार अदालत ने अंतिम फैसला सुना दिया. मोतिहारी सिविल कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक टीम ने विवादित जीमन पर बने पक्के मकान को चार बुलडोजरों की मदद से गिरा दिया. पूरी कार्रवाई जिला प्रशासन और पुलिस बल की सख्त निगरानी में संपन्न हुई.

क्या है मामला? : दरअसल, अजगरी गांव के फेकन ठाकुर और मंगल ठाकुर ने वर्ष 1977 में अपने पाटीदार राजकुमार ठाकुर, सियाराम ठाकुर और रघुवंश ठाकुर पर छह बीघा कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए अदालत में वाद दायर किया था. मामले की सुनवाई कई दशकों तक चलती रही. साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने अंततः फेकन ठाकुर और मंगल ठाकुर के पक्ष में फैसला सुनाया.

Bulldozer action in Motihari
48 साल से चल रहा था विवाद (ETV Bharat)

मोतिहारी में बुलडोजर एक्शन : अदालत के आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए संबंधित भूमि पर से अवैध कब्जा खाली कराया. इस दौरान मोतिहारी के आयुक्त राजीव शंकर वर्मा, अनुमंडल पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, सर्किल इंस्पेक्टर सहित कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. चार बुलडोजरों की मदद से उस भूखंड पर बने पक्के मकान को ध्वस्त कर दिया गया.

''अदालत के आदेश के अनुसार फेकन ठाकुर और मंगल ठाकुर को उनके हिस्से की जमीन पर विधिवत दखल दिला दिया गया है. पूरी प्रक्रिया कानून व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरी की गई.''- राजीव शंकर वर्मा, मोतिहारी कमिश्नर

Bulldozer action in Motihari
जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया (ETV Bharat)

किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं : स्थानीय लोगों के अनुसार, यह जमीन पिछले चार दशकों से ग्रामीणों के बीच तनाव का कारण बना हुआ था. फैसला आने के बाद गांव में अब शांति का माहौल है और भूमि स्वामित्व को लेकर वर्षों से चली आ रही अनिश्चितता समाप्त हो गई है. अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई को निष्पक्ष रूप से अंजाम दिया गया.

''विवादित भूमि से जुड़े सभी पक्षों को पहले ही नोटिस जारी किया गया था. आदेश के अनुपालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हुई. भविष्य में न्यायालय के निर्णयों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिले में ऐसे मामलों पर भी सख्त नजर रखी जाएगी.''- राजीव शंकर वर्मा, मोतिहारी कमिश्नर

ये भी पढ़ें :-

'आशियाना दीघा क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं हटा तो ये अवमानना होगी.. पटना डीएम असमर्थ तो कोर्ट में हलफनामा दें'

बिहार के 'जल-शत्रु' के लिए सरकार ने कसी कमर, एटलस से चिन्हित कर अतिक्रमण से कराया जाएगा मुक्त

पटना में कई बिल्डिंगों पर चला बुलडोजर, सबसे बड़े अतिक्रमण हटाओ अभियान की हुई शुरुआत

TAGGED:

मोतिहारी में बुलडोजर एक्शन
बिहार में चला बुलडोजर
मोतिहारी में अतिक्रमण मुक्त किया
BULLDOZER ACTION IN BIHAR
BULLDOZER ACTION IN MOTIHARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नीतीश कुमार की 26 मंत्रियों की टीम तैयार, किस पार्टी से कितने को मिली जगह, देखें पूरी लिस्ट

जानिए नीतीश के उन 10 मंत्रियों के बारे में जिन्होंने पहली बार ली है मंत्री पद की शपथ

स्कूटर से दवा का कारोबार.. अब स्पीकर बनकर चलाएंगे सदन! 9वीं बार के MLA की दिलचस्प कहानी, दोस्तों की जुबानी

बिहार की नई NDA सरकार के सामने 25 बड़ी चुनौतियां.. वादों को धरातल पर उतारने के लिए कहां से आएंगे पैसे?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.