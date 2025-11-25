ETV Bharat / state

बिहार में बुलडोजर एक्शन, 48 साल बाद अदालत के आदेश पर प्रशासन ने चलाया 'पीला पंजा'

मोतिहारी : बिहार के पूर्वी चंपारण में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है. जिले के पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के अजगरवा-सिसहनी पंचायत के अजगरी गांव में लगभग 48 वर्षों से चल रहे जमीन विवाद पर आखिरकार अदालत ने अंतिम फैसला सुना दिया. मोतिहारी सिविल कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक टीम ने विवादित जीमन पर बने पक्के मकान को चार बुलडोजरों की मदद से गिरा दिया. पूरी कार्रवाई जिला प्रशासन और पुलिस बल की सख्त निगरानी में संपन्न हुई.

क्या है मामला? : दरअसल, अजगरी गांव के फेकन ठाकुर और मंगल ठाकुर ने वर्ष 1977 में अपने पाटीदार राजकुमार ठाकुर, सियाराम ठाकुर और रघुवंश ठाकुर पर छह बीघा कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए अदालत में वाद दायर किया था. मामले की सुनवाई कई दशकों तक चलती रही. साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने अंततः फेकन ठाकुर और मंगल ठाकुर के पक्ष में फैसला सुनाया.

48 साल से चल रहा था विवाद (ETV Bharat)

मोतिहारी में बुलडोजर एक्शन : अदालत के आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए संबंधित भूमि पर से अवैध कब्जा खाली कराया. इस दौरान मोतिहारी के आयुक्त राजीव शंकर वर्मा, अनुमंडल पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, सर्किल इंस्पेक्टर सहित कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. चार बुलडोजरों की मदद से उस भूखंड पर बने पक्के मकान को ध्वस्त कर दिया गया.

''अदालत के आदेश के अनुसार फेकन ठाकुर और मंगल ठाकुर को उनके हिस्से की जमीन पर विधिवत दखल दिला दिया गया है. पूरी प्रक्रिया कानून व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरी की गई.''- राजीव शंकर वर्मा, मोतिहारी कमिश्नर