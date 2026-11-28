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मेरठ में बुलडोजर एक्शन; उल्देपुर में तीन अवैध काॅलोनियां ध्वस्त, 17 चिह्नित की गईं

मेरठ में एमडीए ने की कार्रवाई ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने उल्देपुर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ शनिवार को बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान शुरू कर दिया. पुलिस बल और प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में भारी मशीनरी के साथ पहुंची टीम ने अब तक दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया है, जबकि तीसरी कॉलोनी में कार्रवाई जारी है. प्राधिकरण के मुताबिक, क्षेत्र में कुल 17 अवैध कॉलोनियों को चिह्नित किया गया है, जिन पर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी.