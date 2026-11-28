मेरठ में बुलडोजर एक्शन; उल्देपुर में तीन अवैध काॅलोनियां ध्वस्त, 17 चिह्नित की गईं
एमडीए की टीम शनिवार सुबह भारी पुलिस बल के साथ उल्देपुर पहुंची.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 4:10 PM IST
मेरठ : मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने उल्देपुर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ शनिवार को बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान शुरू कर दिया. पुलिस बल और प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में भारी मशीनरी के साथ पहुंची टीम ने अब तक दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया है, जबकि तीसरी कॉलोनी में कार्रवाई जारी है. प्राधिकरण के मुताबिक, क्षेत्र में कुल 17 अवैध कॉलोनियों को चिह्नित किया गया है, जिन पर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी.
जानकारी के मुताबिक, एमडीए की टीम शनिवार सुबह भारी पुलिस बल के साथ उल्देपुर पहुंची. इसके बाद बुलडोजर की मदद से काॅलोनी में बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई. कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे.
एमडीए, सचिव विनय कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में यह ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि उल्देपुर में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों में से दो पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है और तीसरी कॉलोनी पर काम चल रहा है. कुल मिलाकर लगभग 17 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जानी है, जिसके लिए मौके पर सात से आठ बुलडोजरों की मदद ली जा रही है.
सचिव ने कहा कि पहले ही नियमानुसार सभी का पक्ष सुना जा चुका है और अब स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है. जिन निर्माणों को अवैध घोषित कर ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए गए हैं, उनका निस्तारण किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण एक दिन में सभी कॉलोनियों को तोड़ पाना संभव नहीं है, इसलिए आज अधिकतम हिस्से पर कार्रवाई की जाएगी और शेष कॉलोनियों के खिलाफ आगे के दिनों में भी अभियान जारी रहेगा.
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