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मेरठ के शास्त्रीनगर में बुलडोज़र एक्शन, कार्रवाई को लेकर जानें डिटेल

SC के आदेश पर मेरठ के शास्त्रीनगर में बुलडोज़र एक्शन. ( ईटीवी भारत )

मेरठ के शास्त्रीनगर में बुलडोज़र एक्शन. (ईटीवी भारत)

मेरठ के शास्त्रीनगर में आज अवैध मार्केट और मकानों पर आवास विकास परिषद का बुलडोज़र एक्शन हो रहा है. कार्रवाई को लेकर लोगों में आक्रोश है.

SC के आदेश पर मेरठ के शास्त्रीनगर में बुलडोज़र एक्शन. (ईटीवी भारत)

इस इलाके में मीडिया की भी एंट्री बैन की गई है. बैरिकेडिंग से आगे जाने की पत्रकारों को अनुमति नही है, 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में ज़वाब दाखिल करना है.

मेरठ: मेरठ के शास्त्री नगर में आज सुबह से बुलडोजर एक्शन जारी है. सेक्टर 6 सहित आसपास के क्षेत्र को पुलिस की तरफ से छावनी में तब्दील किया गया.

वहीं कार्रवाई के विरोध करने वालों को चिन्हित करके नज़रबंद जुटना शुरू किया. पुलिस और एलआईयू तंत्र भी पूरी तरह से एक्टिव है.

मेरठ के शास्त्रीनगर में बुलडोज़र एक्शन के दौरान का दृश्य. (ईटीवी भारत)

सुबह से ही सेंट्रल मार्केट आने वाले सभी मार्गों पर पर पुलिस ने बेरिकेडिंग किया हुआ है. वहीं एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

मेरठ के शास्त्रीनगर में बुलडोज़र एक्शन की तस्वीर. (ईटीवी भारत)

बता दें आज कुल पांच ईमारतों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में तीन निर्माण को ध्वस्त कर दिया है.

मेरठ के शास्त्रीनगर में बुलडोज़र एक्शन की तस्वीर. (ईटीवी भारत)

बता दें कि आवास विकास परिषद की ओर से सील किए गए 44 भूखंडों में से 16 परिसरों में ही अब तक सेटबैक छोड़ने की कार्रवाई पूरी हुई है.

मेरठ के शास्त्रीनगर में बुलडोज़र एक्शन की तस्वीर. (ईटीवी भारत)

गौर करें तो 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इन 44 संपत्तियों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जिसके बाद आवास विकास परिषद ने संपत्ति स्वामियों को नोटिस जारी कर 15 दिन में स्वयं ध्वस्तीकरण करने के निर्देश भी दिये थे. आज परिषद की ओर से कार्रवाई की जा रही है.

मेरठ के शास्त्रीनगर में बुलडोज़र एक्शन. (ईटीवी भारत)

मंगलवार देर रात को ही पुलिस-प्रशासन के आला अधिकारियों के द्वारा बैठक हुई थी. सुप्रीम कोर्ट में 21 सितंबर को जाकर आवास विकास परिषद की कार्रवाई का ज़वाब भी दिया जाना है. ऐसे में बीते कई दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि शीघ्र ही कार्रवाई होगी. शास्त्रीनगर का इलाका पूरी तरह से छावनी में तब्दील है.