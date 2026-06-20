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मेरठ में बुलडोजर एक्शन; आवास विकास की टीम की अवैध निर्माण पर कार्रवाई, व्यापारियों ने जताया विरोध

​आवास विकास परिषद की टीम जैसे ही बुलडोजर और मज़दूरों के साथ शास्त्री नगर सेक्टर-2 (सेंट्रल मार्केट के समीप) पहुंची, पूरे बाजार में हड़कंप मच गया. बड़ी संख्या में व्यापारी सड़कों पर उतर आए और बुलडोजर के आगे खड़े होकर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान व्यापारियों और अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक और बहस हुई. स्थिति बिगड़ती देख मौके पर मौजूद कई थानों की पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला. सुरक्षा घेरा तैयार होने के बाद बुलडोजर ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की.

मेरठ : जिले के पॉश इलाके शास्त्री नगर सेक्टर-2 में शनिवार को उस समय भारी अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया, जब उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (UPAVP) की टीम भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर पहुंची. टीम ने सेंट्रल मार्केट क्षेत्र में चार दुकानों और गोदाम पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया. इस दौरान टीम को व्यापारियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा.



​अचानक हुई इस कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने तानाशाही का आरोप लगाया. ​पीड़ित दुकानदारों का कहना है कि हम वर्षों से यहां अपनी दुकानें चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं. प्रशासन ने हमें अपना सामान निकालने तक का पूरा मौका नहीं दिया. हमसे हर महीने टैक्स और बिजली का बिल लिया जा रहा था, तब यह अवैध नहीं था? आज अचानक बुलडोजर चलाकर हमें सड़क पर ला दिया गया.









आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह ने कहा कि "यह पूरी जमीन आवासीय है, लेकिन इस पर नियमों को ताक पर रखकर अवैध व्यावसायिक निर्माण कर दुकानें और गोदाम बना लिए गए थे. इन संपत्तियों को पहले ही कई बार नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन मालिकों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. उच्च न्यायालय के सख्त आदेशों के अनुपालन में आज इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है."





नौचंदी थाना प्रभारी अनूप कुमार सिंह का कहना है कि "कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल और RAF की तैनाती की गई थी. शुरुआत में कुछ लोगों ने हंगामा कर सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने सख्ती से हटा दिया. मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा ली गई है."

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