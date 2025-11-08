ETV Bharat / state

महराजगंज के सरकारी भवनों पर चलने जा रहा था बुलडोजर, सरकारी कर्मचारी समेटने लगे फाइलें, फिर SDM ने दिया ये आदेश

महराजगंज: जिले के पनियरा ब्लॉक परिसर में स्थित सरकारी भवनों को कोर्ट के आदेश पर खाली कराने दस्ता पहुंचा. सरकारी भवनों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही थी. इस बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया. प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में जेसीबी के चलने की सूचना मिलते ही कर्मचारी फाइलें और सरकारी अभिलेख समेटने में जुट गए. इस दौरान अदालत के अमीन और एसडीएम में कार्रवाई को लेकर बहस हो गई. एसडीएम ने फिलहाल कार्रवाई रुकवा दी है. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है.





ये था पूरा मामला: जानकारी के अनुसार यह मामला खंड विकास अधिकारी बनाम नरेंद्र सिंह व अन्य से जुड़ा भूमि विवाद का है. विवादित भूमि लगभग 1 एकड़ क्षेत्र की है. इस प्रकरण को लेकर वर्ष 1987 से दीवानी न्यायालय गोरखपुर में मुकदमा चल रहा था. अदालत ने 30 जनवरी 1991 को फैसला सुनाते हुए अवैध कब्जा हटाकर वादी पक्ष को कब्जा दिलाने का आदेश दिया था. अदालत के इसी आदेश के अनुपालन में निष्पादन वाद दाखिल कर 3 नवंबर 2025 को खंड विकास अधिकारी पनियरा को कब्जा दिलाने की तिथि 7 नवंबर तय की थी.



एसडीएम ने किया ये काम: शुक्रवार को तय तिथि के अनुसार अदालत अमीन अरविंद कुमार मिश्रा, हरपत यादव सहित विभागीय टीम मौके पर बुलडोजर लेकर पहुंची. ध्वस्तीकरण का काम शुरू ही किया गया था कि ब्लॉक कर्मियों में हड़कंप मच गया. कर्मचारी आनन-फानन में सरकारी फाइलें समेटने लगे. इसी बीच मौके पर सदर एसडीएम जितेंद्र सिंह और अदालत अमीन के बीच कार्रवाई को लेकर बहस हो गई. बताया जा रहा है कि एसडीएम ने तत्काल एक्शन को रुकवाते हुए बुलडोजर को थाने भिजवा दिया. फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोक दी गई है. ब्लॉक परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. एसडीएम जितेंद्र सिंह का कहना है कि कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.





