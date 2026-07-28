महराजगंज में बुलडोजर एक्शन; त्रिलोकपुर में 40 डिसमिल सरकारी जमीन से हटाया अवैध कब्जा, जारी की गई थी नोटिस
नायब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि नियमानुसार बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे को हटाया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 5:34 PM IST
महराजगंज : प्रदेश में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत महराजगंज जिले के नौतनवा तहसील अंतर्गत सोनौली नगर पंचायत के त्रिलोकपुर में प्रशासन ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की. राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए करीब 40 डिसमिल सरकारी खलिहान की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया.
जानकारी के अनुसार, सरकारी खलिहान की इस भूमि पर वर्षों से कुछ कब्जाधारियों द्वारा कच्चे मकान और बाउंड्रीवॉल बनाकर अवैध कब्जा किया गया था. सोनौली नगर पंचायत की ओर से कब्जाधारियों को कई बार नोटिस जारी कर सरकारी भूमि खाली करने का निर्देश दिया गया, लेकिन चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया.
इसके बाद नौतनवा के नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचा. प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर कार्रवाई शुरू की और कुछ ही समय में अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर पूरी 40 डिसमिल सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया. कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा, जिससे पूरे अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया.
नायब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि संबंधित लोगों को कई बार नोटिस देकर सरकारी भूमि खाली करने का अवसर दिया गया था, लेकिन आदेशों की अनदेखी की गई. इसके बाद नियमानुसार बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे को हटाया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि किसी ने सरकारी भूमि पर दोबारा अतिक्रमण करने का प्रयास किया तो उसके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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