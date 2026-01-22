ETV Bharat / state

लखनऊ में बुलडोजर एक्शन; मानकों के विपरीत बनाई जा रही सात प्लाॅटिंग ध्वस्त, चार अवैध निर्माण सील

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को गोसाईंगंज व काकोरी में अभियान चलाकर 50 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही सात अवैध प्लाॅटिंग को ध्वस्त किया. वहीं, अलीगंज व मड़ियांव में मानकों के विपरीत किये जा रहे चार व्यावसायिक निर्माण सील किये गये. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन-2, जोन-3 एवं जोन-4 की टीम ने यह कार्रवाई की.





अवैध प्लाॅटिंग को ध्वस्त किया गया : प्रवर्तन जोन- दो के जोनल अधिकारी विराग करवरिया ने बताया कि गोसाईंगंज के ग्राम-सोनई कजेहरा में लगभग 30 बीघा क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लाॅटिंग का कार्य करते हुए अवैध काॅलोनी विकसित की जा रही थी. एलडीए से ले-आउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही इन दोनों अवैध प्लाॅटिंग को ध्वस्त कर दिया गया.

काकोरी में अभियान चलाया गया : वहीं, प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि काकोरी के ग्राम-भदोई में अभियान चलाया गया. इस दौरान 20 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही पांच अवैध प्लाॅटिंग को ध्वस्त किया गया.



