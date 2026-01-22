ETV Bharat / state

लखनऊ में बुलडोजर एक्शन; मानकों के विपरीत बनाई जा रही सात प्लाॅटिंग ध्वस्त, चार अवैध निर्माण सील

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन-2, जोन-3 एवं जोन-4 की टीम ने कार्रवाई की.

लखनऊ में अवैध प्लाॅटिंग ध्वस्त
लखनऊ में अवैध प्लाॅटिंग ध्वस्त (Photo credit: LDA)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 11:05 PM IST

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को गोसाईंगंज व काकोरी में अभियान चलाकर 50 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही सात अवैध प्लाॅटिंग को ध्वस्त किया. वहीं, अलीगंज व मड़ियांव में मानकों के विपरीत किये जा रहे चार व्यावसायिक निर्माण सील किये गये. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन-2, जोन-3 एवं जोन-4 की टीम ने यह कार्रवाई की.

अवैध प्लाॅटिंग को ध्वस्त किया गया : प्रवर्तन जोन- दो के जोनल अधिकारी विराग करवरिया ने बताया कि गोसाईंगंज के ग्राम-सोनई कजेहरा में लगभग 30 बीघा क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लाॅटिंग का कार्य करते हुए अवैध काॅलोनी विकसित की जा रही थी. एलडीए से ले-आउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही इन दोनों अवैध प्लाॅटिंग को ध्वस्त कर दिया गया.

काकोरी में अभियान चलाया गया : वहीं, प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि काकोरी के ग्राम-भदोई में अभियान चलाया गया. इस दौरान 20 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही पांच अवैध प्लाॅटिंग को ध्वस्त किया गया.

चार अवैध व्यावसायिक निर्माण सील : प्रवर्तन जोन चार के जोनल अधिकारी प्रभाकर सिंह ने बताया कि एसएन सिंह द्वारा अलीगंज के बड़ा चांदगंज में 150 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया जा रहा था. इसी तरह मड़ियांव के भगवती विहार में 380, 200 एवं 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्डों पर अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था. एलडीए से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे इन चारों अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया.

