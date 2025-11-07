ETV Bharat / state

लखनऊ में चला रेलवे का बुलडोजर; RPF ने मवैया में कब्जेदारों से खाली कराई रेलवे की जमीन, ध्वस्त की दुकानें

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में हर तरफ अतिक्रमण ही अतिक्रमण है. कार्रवाई भी हो रही है लेकिन, फिर से लोग अतिक्रमण कर ले रहे हैं. लखनऊ में रेलवे की जमीनों पर तो कब्जेदारों ने पिछले कई सालों से कब्जा जमा रखा है. ऐसे कब्जेदारों को रेलवे ने कब्जा छोड़ने का नोटिस भी कई बार किया, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया.

अब नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के बगल वाले मवैया क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने शुक्रवार को बड़ा अभियान चलाया. तमाम दुकानों को खाली कराया. इस दौरान दुकानदारों और आरपीएफ के जवानों के बीच कहासुनी भी हुई. हालांकि, बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों ने ऐसे अवैध कब्जदारों के दुकानों और घरों पर बुलडोजर चलाकर जमीन खाली कराई.

मवैया स्थित तिवारी होटल के पास में रेलवे की बड़ी जमीन पर बनी कई दुकानों पर आरपीएफ ने बुलडोजर चलाकर जगह खाली कराई. भारी संख्या में आरपीएफ के साथ पुलिस भी मौजूद रही. आरपीएफ ने कई दिनों पहले सभी दुकानदारों को नोटिस भेजा था.

पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि समय-समय पर रेलवे की जमीन पर कब्जा करने वाले कब्जदारों के खिलाफ आरपीएफ की तरफ से अभियान चलाया जाता है. जमीन खाली कराने की कार्रवाई भी की जाती है.