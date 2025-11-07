लखनऊ में चला रेलवे का बुलडोजर; RPF ने मवैया में कब्जेदारों से खाली कराई रेलवे की जमीन, ध्वस्त की दुकानें
नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद चारबाग रेलवे स्टेशन के बगल वाले मवैया में रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने बड़ा अभियान चलाया.
Published : November 7, 2025 at 2:31 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में हर तरफ अतिक्रमण ही अतिक्रमण है. कार्रवाई भी हो रही है लेकिन, फिर से लोग अतिक्रमण कर ले रहे हैं. लखनऊ में रेलवे की जमीनों पर तो कब्जेदारों ने पिछले कई सालों से कब्जा जमा रखा है. ऐसे कब्जेदारों को रेलवे ने कब्जा छोड़ने का नोटिस भी कई बार किया, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया.
अब नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के बगल वाले मवैया क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने शुक्रवार को बड़ा अभियान चलाया. तमाम दुकानों को खाली कराया. इस दौरान दुकानदारों और आरपीएफ के जवानों के बीच कहासुनी भी हुई. हालांकि, बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों ने ऐसे अवैध कब्जदारों के दुकानों और घरों पर बुलडोजर चलाकर जमीन खाली कराई.
मवैया स्थित तिवारी होटल के पास में रेलवे की बड़ी जमीन पर बनी कई दुकानों पर आरपीएफ ने बुलडोजर चलाकर जगह खाली कराई. भारी संख्या में आरपीएफ के साथ पुलिस भी मौजूद रही. आरपीएफ ने कई दिनों पहले सभी दुकानदारों को नोटिस भेजा था.
पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि समय-समय पर रेलवे की जमीन पर कब्जा करने वाले कब्जदारों के खिलाफ आरपीएफ की तरफ से अभियान चलाया जाता है. जमीन खाली कराने की कार्रवाई भी की जाती है.
मवैया क्षेत्र में पहले भी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर झोपड़पट्टी और पक्के घरों को तोड़कर जगह खाली कराई गई थी, लेकिन फिर से कब्जा कर लिया गया. रेलवे की तरफ से नोटिस भी जारी की गई थी, लेकिन जमीन खाली नहीं की. शुक्रवार को रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने अभियान चलाकर ऐसी दुकानों और घरों को ध्वस्त कर रेलवे की जगह खाली कराई.
इससे पहले चारबाग क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर आरपीएफ ने कार्रवाई की थी. लखनऊ स्थित विभिन्न स्टेशनों के आसपास रेलवे की जमीन पर जहां भी कब्जा होता है, वहां पर आरपीएफ जमीन खाली कराने की कार्रवाई करती है. अभी कुछ दिन पहले ही बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के पास भी अभियान चलाकर कब्जेदारों से जमीन खाली कराई गई थी.
