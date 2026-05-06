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करनाल में हाईकोर्ट आदेश के बाद सख्ती, HSIIDC की जमीन हुई कब्जामुक्त, अवैध पार्टी हॉल पर चला प्रशासन का बुलडोजर

करनाल में प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद 12 एकड़ सरकारी जमीन कब्जामुक्त कर अवैध पार्टी हॉल ध्वस्त किया.

BULLDOZER ACTION KARNAL
HSIIDC की जमीन हुई कब्जामुक्त (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 6, 2026 at 4:14 PM IST

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करनाल: करनाल के सेक्टर-37 में नेशनल हाईवे के पास प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 12 एकड़ सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया. सालों से इस जमीन पर बने अवैध पार्टी हॉल को आखिरकार ध्वस्त कर दिया गया. एचएसआईआईडीसी और डीटीपी विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर यह सख्त कदम उठाया.

कब्जे पर चला बुलडोजर: कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने तीन जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू किया. कई सालों से चल रहे इस पार्टी हॉल को लेकर पहले भी कार्रवाई की कोशिशें हुई थीं, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया गया. मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा, ताकि किसी प्रकार की बाधा न आए.

BULLDOZER ACTION KARNAL
अवैध पार्टी हॉल पर चला प्रशासन का बुलडोजर (Etv Bharat)

6-7 साल से बना था अवैध हॉल : ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं नायब तहसीलदार राजेश कुमार ने बताया कि, "कब्जाधारी पिछले 6-7 वर्षों से एचएसआईआईडीसी की जमीन पर अवैध रूप से वेंकट हॉल चला रहा था. कई बार नोटिस और प्रयासों के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके चलते आज यह निर्णायक कार्रवाई की गई."

HSIIDC की जमीन हुई कब्जामुक्त (Etv Bharat)

2009 से कब्जे का खेल :वहीं, एचएसआईआईडीसी के एक्सईन अमनदीप सिंह ने बताया कि, "सुभाष चन्द्र द्वारा वर्ष 2009 से इस जमीन पर कब्जा किया हुआ था. सरकारी जमीन का दुरुपयोग करते हुए यहां व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही थीं, जिसे अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है."

हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई: इस पूरी कार्रवाई के पीछे हाईकोर्ट के आदेश भी अहम रहे. प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आज मौके पर कब्जा हटाकर जमीन को अपने अधिकार में ले लिया. कार्रवाई के दौरान पुलिस विभाग, हॉर्टिकल्चर, बी एंड आर और एचएसआईआईडीसी के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. सभी विभागों के समन्वय से यह ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया.

प्रशासन का सख्त संदेश :प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ संकेत है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अब सख्ती बढ़ेगी. नियमों की अनदेखी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

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