ETV Bharat / state

करनाल में हाईकोर्ट आदेश के बाद सख्ती, HSIIDC की जमीन हुई कब्जामुक्त, अवैध पार्टी हॉल पर चला प्रशासन का बुलडोजर

HSIIDC की जमीन हुई कब्जामुक्त ( Etv Bharat )