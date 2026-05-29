ETV Bharat / state

कानपुर में बुलडोजर एक्शन, 3 महीने में 1500 बीघा ज़मीन कब्जों से हुई खाली

कानपुर: शहर में कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के अफसरों द्वारा लगातार विभिन्न जोन्स में अवैध प्लाटिंग को लेकर बुलडोजर एक्शन, नोटिसों की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पिछले तीन माह में प्राधिकरण से ओएसडी डा.रवि प्रताप सिंह व उनकी टीम ने







जोन एक, तीन व चार में बुलडोजर एक्शन के चलते 1500 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर से जहां पूरी तरह से ध्वस्त करा दिया. वहीं, भू माफिया के खिलाफ अभियान चलाते हुए उनका कहना था कि उनके द्वारा कानपुर में शुक्लागंज से लेकर गंगा बैराज और फिर बिठूर तक जमीनों को कब्जामुक्त भी कराया है. केडीए के ओएसडी डा.रवि प्रताप सिंह ने कहा, अगर कोई आमजन अपना भूखंड खरीद रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले केडीए से उसका नक्शा पास जरूर करा लेना चाहिए. साथ ही भू स्वामियों के लिए कहा अगर वह कोई प्लाटिंग कर रहे हैं तो उसके नक्शे पास होने जरूरी हैं अन्यथा की स्थिति में आपको खामियाजा भुगतना होगा.