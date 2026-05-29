कानपुर में बुलडोजर एक्शन, 3 महीने में 1500 बीघा ज़मीन कब्जों से हुई खाली

कानपुर में बुलडोजर एक्शन, 3 महीने में 1500 बीघा ज़मीन कब्जों से हुई खाली
केडीए ने जोन एक, तीन व चार में लगातार कार्रवाई का दौर जारी रखा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 10:54 AM IST|
Updated : May 29, 2026 at 11:43 AM IST
कानपुर: शहर में कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के अफसरों द्वारा लगातार विभिन्न जोन्स में अवैध प्लाटिंग को लेकर बुलडोजर एक्शन, नोटिसों की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पिछले तीन माह में प्राधिकरण से ओएसडी डा.रवि प्रताप सिंह व उनकी टीम ने
जोन एक, तीन व चार में बुलडोजर एक्शन के चलते 1500 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर से जहां पूरी तरह से ध्वस्त करा दिया. वहीं, भू माफिया के खिलाफ अभियान चलाते हुए उनका कहना था कि उनके द्वारा कानपुर में शुक्लागंज से लेकर गंगा बैराज और फिर बिठूर तक जमीनों को कब्जामुक्त भी कराया है. केडीए के ओएसडी डा.रवि प्रताप सिंह ने कहा, अगर कोई आमजन अपना भूखंड खरीद रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले केडीए से उसका नक्शा पास जरूर करा लेना चाहिए. साथ ही भू स्वामियों के लिए कहा अगर वह कोई प्लाटिंग कर रहे हैं तो उसके नक्शे पास होने जरूरी हैं अन्यथा की स्थिति में आपको खामियाजा भुगतना होगा.
वीसी बोले अभियान जारी रहेगा: केडीए वीसी अंकुर कौशिक ने कहा, शहर में जहां-जहां अवैध प्लाटिंग हैं. वहां केडीए की ओर से लगातार कार्रवाई का अभियान जारी रहेगा. जिन जमीनों को भू माफिया से कब्जामुक्त कराएंगे, वहां पर आमजन के लिए आवासीय व व्यावसायिक योजनाएं धरातल पर लाई जाएंगी जिससे लोगों को अधिक से अधिक भूखंड मिल सकें. वह बोले, भू माफिया को हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे. अगर कोई जमीनों पर कब्जा करता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर भी कराई जाएगी.
केडीए के बड़े एक्शन
- छह मार्च: जोन एक बी में 19.5 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग ध्वस्त
- नौ मार्च: चार बीघा में सीलिंग व 50 बीघा जमीन पर नोटिसों की कार्रवाई
- 11 मार्च: जोन एक बी में 11 बीघा जमीन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
- 20 मार्च: जोन एक बी में 2600 वर्गमीटर जमीन पर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया
- 24 मार्च: जोन एक बी में 12 बीघा जमीन पर ध्वस्तीकरण व 20 बीघा पर नोटिसें जारी
- 31 मार्च: जोन एक बी में 800 वर्गमीटर जमीन पर अवैध प्लाटिंग को सील किया गया
- सात अप्रैल: जोन एक बी में 15300 वर्गमीटर जमीन पर अवैध प्लाटिंग को सील किया गया
- 17 अप्रैल: जोन एक बी में 6800 वर्गमीटर जमीन पर अवैध प्लाटिंग को सील किया गया
- 21 अप्रैल: जोन एक बी में 40500 वर्गमीटर जमीन पर सीलिंग की कार्रवाई की गई
- 28 अप्रैल: जोन एक बी में 15 एकड़ जमीन पर सीलिंग की कार्रवाई, 10 हजार वर्गमीटर जमीन पर नोटिसें
- पांच मई: जोन एक बी में साढ़े नौ बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग को लेकर बुलडोजर एक्शन
- 11 मई: जोन एक बी में साढ़े आठ बीघा जमीन पर ध्वस्तीकरण
- 13 मई: जोन-3 में 66 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया
- 14 मई: जोन एक बी में 900 वर्गमीटर जमीन पर सीलिंग की कार्रवाई की गई
- 16 मई: जोन-4 में 10.5 बीघा जमीन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई
- 18 मई: जोन-4 में 48 बीघा जमीन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, 53 बीघा जमीन पर नोटिसें जारी
- 27 मई: जोन-4 में 31 बीघा जमीन पर गरजा बुलडोजर, 71.5 बीघा जमीन पर नोटिसें जारी
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