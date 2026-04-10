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गोंडा में Bulldozer Action, सरकारी जमीन पर बने मदरसे, दुकानों और मकान को ढहाया

प्रशासन ने खाली कराई सरकारी जमीन, दोबारा कब्जा न करने की चेतावनी दी.

bulldozer action in gonda madrasa shop and house built on government land demolished
गोंडा में बुलडोजर एक्शन. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 7:38 AM IST

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गोंडा: जिले में बुलडोजर एक्शन सामने आया है. यह एक्शन अवैध कब्जों के खिलाफ सामने आया है. सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना मदरसा, दुकान और मकान को ढहा दिया गया. यह कार्रवाई सदर तहसील क्षेत्र अंतर्गत खोरहंसा में प्रशासन की मौजूदगी में कार्यवाही की गई है.


जानकारी के मुताबिक गोंडा जिले के सदर तहसील के खोरहंसा गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी. सूचना पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए मदरसे, तीन दुकान व एक मकान को बुलडोजर से ढहा दिया गया. यह कार्रवाई एसडीएम सदर अशोक गुप्ता की अगुवाई में सदर तहसीलदार मनीष कुमार और सीओ सदर का शिल्पा वर्मा,सीओ नगर आनंद राय के नेतृत्व में की गई.

इस दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही. बता दें कि प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे को लेकर कई बार नोटिस जारी की गई थी इसके बावजूद अवैध कब्जे नहीं हटाए गए थे. अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा से कोई भी व्यक्ति ग्राम समाज के नवीन परती डेढ़ बीघा जमीन पर अगर कोई कब्जा करेगा तो उसके खिलाफ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

bulldozer action in gonda madrasa shop and house built on government land demolished
गोंडा में बुलडोजर एक्शन. (etv bharat)

वही एसडीएम सदर अशोक कुमार गुप्ता ने बताया की गोंडा-अयोध्या मुख्य मार्ग पर ग्राम सभा सराय जरगर में ग्राम सभा की भूमि पर लंबे समय से अवैध रूप से मदरसा इस्लामिया और कुछ दुकानों व मकानों का निर्माण किया गया था. इस पर तहसीलदार/असिस्टेंट कलेक्टर के न्यायालय से बेदखली का आदेश पहले ही पारित हो चुका था. इसके विरुद्ध की गई अपील भी खारिज हो गई थी. जिलाधिकारी के निर्देश पर जमीन से अवैध कब्जे हटवाए गए.

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