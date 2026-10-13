गोंडा में बुलडोजर एक्शन, तालाब की जमीन पर बने 9 से ज्यादा मकान ध्वस्त
एसडीएम जितेंद्र गौतम ने बताया कि नियमानुसार बेदखली की प्रक्रिया को अपनाते हुए कब्जा खाली कराने की कार्रवाई की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 10:10 PM IST
गोंडा : जिले में मंगलवार को अवैध कब्जे को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई. सदर तहसील के भटपी गांव में सरकारी तालाब की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिये प्रशासन की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई की गई. इस दौरान तालाब की जमीन पर बने 9 मकानों पर कार्रवाई कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया.
एसडीएम जितेंद्र गौतम ने बताया कि गोंडा जनपद के तहसील सदर के अंतर्गत ग्राम भट्टी में तालाब की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था. उन्होंने बताया कि जिसमें कि नौ घर लगभग उसमें जो हैं, लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था तो उस पर जो है नियमानुसार बेदखली की प्रक्रिया को अपनाते हुए कब्जा खाली कराने की कार्रवाई की गई है.
उन्होंने बताया कि इसमें एक यह भी है कि जहां-जहां भी अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा अतिक्रमण किया गया है, शासन की प्राथमिकताओं के दृष्टिगत इसमें कार्रवाई की जाती रहेगी. उन्होंने बताया कि पूरा तालाब अतिक्रमण मुक्त कराके मलबा हटवाया गया है. तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है.
शिकायतकर्ता इमामुद्दीन सनत ने बताया कि उनका घर भटपी मौजावारीपुरवा में है. उन्होंने बताया कि उनको पट्टे की भूमि मिली हुई थी. उन्होंने बताया कि इन्हीं लोगों ने खेत हमारा ले रखा था, वो जोतते रहे. उन्होंने बताया कि वह मुंबई चले गए, मजदूरी करने के लिए.
उन्होंने आरोप लगाया कि 2003 में हमको पट्टा मिला था और 2005 या 6 में कुछ लोगों ने खारिज करवा दिया था. वह मुंबई में थे. घर पर कारण बताओ नोटिस आई थी. मुंबई से आने के बाद पता चला कि नोटिस आई हुई है.
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