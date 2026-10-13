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गोंडा में बुलडोजर एक्शन, तालाब की जमीन पर बने 9 से ज्यादा मकान ध्वस्त

गोंडा में योगी का बुलडोजर एक्शन ( Photo credit: ETV Bharat )

गोंडा : जिले में मंगलवार को अवैध कब्जे को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई. सदर तहसील के भटपी गांव में सरकारी तालाब की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिये प्रशासन की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई की गई. इस दौरान तालाब की जमीन पर बने 9 मकानों पर कार्रवाई कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया.

गोंडा में बुलडोजर एक्शन (Video credit: ETV Bharat) एसडीएम जितेंद्र गौतम ने बताया कि गोंडा जनपद के तहसील सदर के अंतर्गत ग्राम भट्टी में तालाब की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था. उन्होंने बताया कि जिसमें कि नौ घर लगभग उसमें जो हैं, लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था तो उस पर जो है नियमानुसार बेदखली की प्रक्रिया को अपनाते हुए कब्जा खाली कराने की कार्रवाई की गई है.