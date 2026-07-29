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धमतरी में बुलडोजर एक्शन: सरकारी जमीन से हटा कब्जा, शंकरदाह में प्रशासन की कार्रवाई

राज्य सरकार की जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया था, जिसे जमींदोज कर दिया गया.

BULLDOZER ACTION IN SHANKARDAH
शंकरदाह में प्रशासन की कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 29, 2026 at 4:21 PM IST

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धमतरी: राजस्व विभाग और ग्राम पंचायत की संयुक्त टीम ने आज 10 से ज्यादा स्थानों पर अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया. अतिक्रमणकारियों ने कई जगहों पर सरकार जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य करा दिया था. अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संयुक्त टीम ने आज बड़ी कार्रवाई की है. कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हो, इसके लिए पहले से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई. लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी कि इलाके में अवैध निर्माण कराया जा रहा है. पंचायत की शिकायत के बाद राजस्व विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

अतिक्रमण को किया गया जमींदोज

अतिक्रमण को हटाने के लिए ग्राम पंचायत और राजस्व विभाग की टीम सुबह से ही इलाके में सक्रिय हो गई. टीम ने अतिक्रमण करने वालों को समझाया कि वो अपना कब्जा खुद हटा दें नहीं तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे. चेतावनी देने के बाद जिला प्रशासन की टीम ने जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को गिरा दिया. विभाग ने बताया कि जिस जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा था, वो जमीन सार्वजनिक उपयोग की है और सरकार है. कार्रवाई के दौरान किसी ने भी विरोध नहीं जताया, जिससे अतिक्रमण काफी कम वक्त में हटा दिया गया.

शंकरदाह में प्रशासन की कार्रवाई (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य पर जताई थी आपत्ति

स्थानीय लोगों की भी शिकायत थी कि अवैध निर्माण की वजह से इलाके में पानी की निकासी नहीं हो पाती है. पानी की निकासी का रास्ता बंद होने की वजह से इलाके में जलजमाव के हालात बन जाते हैं. सबसे ज्यादा दिक्कत बारिश के मौसम में होती है. इलाके में जलजमाव होने से मौसमी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है.

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बुलडोजर एक्शन (ETV Bharat)

सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिकता है. सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यदि भविष्य में भी कहीं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत मिलेगी तो नियमानुसार इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी: दुर्गेश तंवर, नायब तहसीलदार, धमतरी

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नायब तहसीलदार की चेतावनी

नायब तहसीलदार दुर्गेश तंवर ने बताया कि पंचायत से प्राप्त शिकायत और राजस्व जांच में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण की पुष्टि हुई. बारिश के दौरान जलभराव की समस्या भी सामने आ रही थी, इसको देखते हुए नियमानुसार कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया गया है. आगे भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में सख्त कार्रवाई हमारी जारी रहेगी.

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