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धमतरी में बुलडोजर एक्शन: सरकारी जमीन से हटा कब्जा, शंकरदाह में प्रशासन की कार्रवाई

धमतरी: राजस्व विभाग और ग्राम पंचायत की संयुक्त टीम ने आज 10 से ज्यादा स्थानों पर अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया. अतिक्रमणकारियों ने कई जगहों पर सरकार जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य करा दिया था. अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संयुक्त टीम ने आज बड़ी कार्रवाई की है. कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हो, इसके लिए पहले से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई. लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी कि इलाके में अवैध निर्माण कराया जा रहा है. पंचायत की शिकायत के बाद राजस्व विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

अतिक्रमण को किया गया जमींदोज

अतिक्रमण को हटाने के लिए ग्राम पंचायत और राजस्व विभाग की टीम सुबह से ही इलाके में सक्रिय हो गई. टीम ने अतिक्रमण करने वालों को समझाया कि वो अपना कब्जा खुद हटा दें नहीं तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे. चेतावनी देने के बाद जिला प्रशासन की टीम ने जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को गिरा दिया. विभाग ने बताया कि जिस जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा था, वो जमीन सार्वजनिक उपयोग की है और सरकार है. कार्रवाई के दौरान किसी ने भी विरोध नहीं जताया, जिससे अतिक्रमण काफी कम वक्त में हटा दिया गया.