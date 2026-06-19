धमतरी में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, शासकीय और अधिग्रहित भूमि पर कब्जा करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, अतिक्रमण जमींदोज
धमतरी में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन लिया है. यह कार्रवाई अर्जुनी गांव के मुजगहन इलाके में की गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 19, 2026 at 6:47 PM IST
धमतरी: अतिक्रमण और अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है. धमतरी शहर से लगे अर्जुनी थाना क्षेत्र के मुजगहन गांव में दो अलग-अलग स्थानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला. सरकारी जमीन और नेशनल हाईवे की अधिग्रहित भूमि पर किए गए कब्जों को हटाया गया. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस, राजस्व विभाग और पंचायत की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही.
पहली कार्रवाई
मुजगहन गांव में स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास शासकीय भूमि से कब्जा हटाया गया. यहां कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर छोटे-छोटे मकान और निर्माण कर लिए थे. ग्राम पंचायत सरपंच की शिकायत के बाद राजस्व विभाग ने मामले की जांच की और कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया. नोटिस मिलने के बाद अधिकांश लोगों ने स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटा लिया, लेकिन एक व्यक्ति द्वारा कब्जा नहीं हटाए जाने पर प्रशासन को बुलडोजर कार्रवाई करनी पड़ी.
दूसरी कार्रवाई
नेशनल हाईवे द्वारा अधिग्रहित भूमि पर बुलडोजर चलाया गया. संबंधित भूमि का अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका था और भूमि स्वामी को नियमानुसार मुआवजा भी दिया जा चुका था. इसके बावजूद संबंधित व्यक्ति द्वारा दोबारा भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करते हुए बाउंड्री वॉल का निर्माण कर लिया गया था.
धमतरी जिला प्रशासन का एक्शन
इस मामले को लेकर राजस्व न्यायालय में प्रकरण भी चला और कब्जाधारी को कई बार नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं किया गया. इसके बाद प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर अवैध बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर कब्जा हटाने की कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान कब्जाधारी और अधिकारियों के बीच बहस और नोकझोंक की स्थिति भी बनी, हालांकि प्रशासन ने शांतिपूर्वक कार्रवाई को पूरा किया.
नायब तहसीलदार दुर्गेश तंवर ने बताया कि ग्राम पंचायत की शिकायत के आधार पर शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है. नेशनल हाईवे की अधिग्रहित भूमि पर दोबारा किए जा रहे अवैध कब्जे को भी हटाया गया है. उन्होंने कहा कि संबंधित पक्षों को पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे और स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया गया था, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं करने पर प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी.
सरपंच ने आवेदन दिया था. सरकारी जमीन पर अतिक्रमण था. नोटिस के बाद 4-5 कब्जाधारियों ने कब्जा हटा लिया था लेकिन एक कब्जा नहीं हटा था, इसलिए कार्रवाई हुई. वहीं नेशनल हाइवे द्वारा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा देने के बाद भी कब्जा करने पर कार्रवाई की गई-दुर्गेश तंवर, नायब तहसीलदार, धमतरी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में शासकीय भूमि, सार्वजनिक उपयोग की जमीन और अधिग्रहित भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आने वाले दिनों में भी ऐसे मामलों की पहचान कर लगातार कार्रवाई की जाएगी.