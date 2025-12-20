ETV Bharat / state

धमतरी में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, भानपुरी गांव में तोड़े गए कई मकान

इस दौरान अतिरिक्त तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, आसपास गांव के पटवारी, कोटवार,अर्जुनी थाना प्रभारी सहित पुलिस बल मौजूद रहा.ग्राम भानपुरी के सरपंच ईश्वर साहू ने इस एक्शन पर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पहले ग्राम सभा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था.

धमतरी: शनिवार को धमतरी के भानपुरी गांव में बुलडोजर गरजा है. जिला प्रशासन की टीम ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन चलाया है. करीब 19 घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है. इस दौरान अतिक्रमणकारी ग्रामीण काफी आक्रोशित भी दिखे. पुलिस की मौजूदगी में की गई कार्रवाई में झोपड़ी और अस्थाई मकान हटाए गए.

धमतरी में बुलडोजर कार्रवाई (ETV BHARAT)

6 माह से अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए प्रयास किया जा रहा था. कई बार आवेदन दिया गया था. 19 परिवारों में 10 से 12 परिवार निवास करने लगे थे, कुछ झोपड़ी बना लिए थे. सभी को हटाने की कार्रवाई की गई है. सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अस्थाई झोपड़ी और बांस के घर बना लिए गए हैं. जिस पर कार्रवाई हुई है- ईश्वर साहू, सरपंच, भानपुरी गांव

धमतरी के भानपुरी में आतिक्रमण पर एक्शन (ETV BHARAT)

अतिक्रमण को हटाने का प्रस्ताव हुआ था पारित

अतिरिक्त तहसीलदार जितेंद्र ने बताया कि भानपुरी गांव में ग्रामीणों और सरपंच द्वारा ग्राम सभा आयोजित किया गया था. इसमें अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पास हुआ था. जिसके बाद राजस्व विभाग और तहसीलदार को इसकी जानकारी दी गई. जमीन सरकारी है इसलिए अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई है. बुलडोजर की सहायता से अतिक्रमण हटाया गया है. अतिक्रमण के खिलाफ इस कार्रवाई को लेकर लोगों मे गुस्सा भी देखने को मिला. इसके बावजूद जिला प्रशासन की टीम ने नियम के तहत अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी और 19 घरों को तोड़ने का काम किया.