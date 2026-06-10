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देवघर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, बुलडोजर देखते ही दुकानदारों में मची खलबली

देवघर: शहर में अतिक्रमण की समस्या एक बार फिर प्रशासन के निशाने पर है, खासकर शहर के व्यस्ततम और प्रमुख बाजार क्षेत्र टावर चौक से शिक्षा सभा चौक तक सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण के कारण लोगों को रोजाना जाम और आवागमन की परेशानी का सामना करना पड़ता है. स्थानीय दुकानदारों द्वारा सड़क पर दुकान का दायरा बढ़ा लेने से सड़क संकरी हो जाती है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है.

बुलडोजर चलाकर अस्थायी निर्माण हटाया गया

इसी समस्या को देखते हुए बुधवार को देवघर नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. अभियान के दौरान टावर चौक से लेकर शिक्षा सभा चौक तक बुलडोजर चलाकर सड़क किनारे किए गए अस्थायी निर्माण और अतिक्रमण को हटाया गया.

जानकारी देते स्थानीय और नगर निगम कर्मचारी (Etv Bharat)

बुलडोजर पहुंचते ही स्थानीय दुकानदारों में हड़कंप मच गया. कई दुकानदार आनन-फानन में अपने अस्थायी ढांचे और सामान हटाने लगे. इस दौरान कुछ दुकानदारों और नगर निगम कर्मियों के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली.

प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल

अभियान के दौरान स्थानीय दुकानदारों ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि जब सड़क किनारे निर्माण या दुकान लगाने का काम शुरू होता है, तब प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता. लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद बुलडोजर चलाकर उसे तोड़ दिया जाता है.

पहले भी चलाया गया अतिक्रमण हटाने का अभियान

दुकानदारों का कहना है कि मुख्य बाजार क्षेत्र में अधिकांश दुकानें छोटी हैं, इसलिए सड़क किनारे दुकान लगाना उनकी मजबूरी बन जाती है. वहीं कई स्थानीय लोगों ने नगर निगम की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने का अभियान पहले भी कई बार चलाया गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से सड़क पर कब्जा कर लिया जाता है. लोगों का मानना है कि यदि कार्रवाई के बाद नियमित निगरानी की जाए तो अतिक्रमण की समस्या पर स्थायी रूप से नियंत्रण पाया जा सकता है.