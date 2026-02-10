ETV Bharat / state

बनारस की दालमंडी में आज बड़ा बुलडोजर एक्शन; तोड़े जाएंगे 34 मकान, भारी पुलिस फोर्स तैनात

मकान में आग लगाने वाले पर मुकदमा, 17 मकानों पर कल चला था बुलडोजर, 8 लोग हिरासत में.

Etv Bharat
Etv Bharat (Photo Credit; Varanasi Administration)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 12:09 PM IST

|

Updated : February 10, 2026 at 2:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: दालमंडी में चौड़ीकरण को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है. सोमवार को 21 में से 17 मकानों को बुलडोजर चलाकर जमीनदोंज कर दिया गया था. आज मंगलवार को कुल 34 मकान तोड़े जाने हैं. इसके मद्देनजर दालमंडी में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

दालमंडी में गिराए जाएंगे 34 मकान. (Video Credit; ETV Bharat)

इन सबके बीच वाराणसी की चौक थाना पुलिस ने दालमंडी में ध्वस्तीकरण के दौरान अपने मकान में आग लगाने और पुलिस टीम सहित मीडिया कर्मियों पर पेट्रोल छिड़कने के आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में दालमंडी चौकी प्रभारी प्रकाश सिंह चौहान की तहरीर पर अजमत, फारुख खान सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 221 व 7 सीएल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. अभी तक आरोपी पकड़े नहीं जा सके हैं.

बनारस की दालमंडी में बुलडोजर एक्शन. (Video Credit; Varanasi Administration)

इस बारे में एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज भी जारी रहेगी. इसके लिए तीन थाना क्षेत्र की फोर्स के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया जाएगा. सोमवार को भी बड़ी संख्या में फोर्स मौजूद थी. दालमंडी में जिस तरह की गतिविधियां हुईं, उसके बाद देर शाम तक आठ लोगों को हिरासत में लिया गया है. कहीं कोई स्थिति बिगड़ने की साजिश न हो, इसके लिए ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है.

दालमंडी में आज तोड़े जाएंगे 34 मकान (Video Credit; ETV Bharat)

दालमंडी में चौड़ीकरण के लिए कुल 187 मकानों को गिराया जाना है. जिनमें अब तक 27 मकानों की रजिस्ट्री हुई है, 15 से ज्यादा मकान अब तक रजिस्ट्री वाले गिराए गए हैं, जबकि चार मकान जो अवैध घोषित थे, उनको गिराया जा चुका है. कुल 21 मकान जो नगर निगम ने जर्जर घोषित किए थे, इनमें से 17 मकानों को कल ही गिराया गया है. बाकी को आज गिराया जाएगा.

बता दें कि सोमवार को कार्रवाई के दौरान एक जर्जर मकान के अंदर मौजूद युवक ने ऊपरी फ्लोर पर आग लगा दी थी. वह हाथों में कागज लेकर लहराने लगा था. इस दौरान नीचे मौजूद पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी व अन्य लोग भी बाल-बाल बचे थे. जिसके बाद बड़ा एक्शन लेते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया गया और आज भी युवक की तलाश की जा रही है. मुकदमा दर्ज करने के बाद इस मामले में अभी और लोगों को वीडियो के जरिए चिन्हित किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: दालमंडी में बुलडोजर एक्शन: युवक ने खुद के घर में लगाई आग, पुलिस-प्रशासन के सामने छिड़का पेट्रोल

Last Updated : February 10, 2026 at 2:12 PM IST

TAGGED:

DALMANDI 17 HOUSES DEMOLISHED
BANARAS DALMANDI BULLDOZER
BANARAS DALMANDI HOUSE FIRE
बनारस दालमंडी में बुलडोजर एक्शन
BULLDOZER ACTION IN DALMANDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.