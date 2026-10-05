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दालमंडी में बुलडोज़र एक्शन, मकानों को गिराने की आज अंतिम कार्रवाई !

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चौड़ीकरण की कार्रवाई आज लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से शुरू हुई है. बुलडोजर का यह एक्शन सबसे चर्चित और मुख्य प्रोजेक्ट दालमंडी में शुरू हुआ है.

इस प्रोजेक्ट के बारे में वाराणसी पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता के के सिंह का कहना है की दालमंडी ध्वस्तीकरण को लेकर लगभग 187 मकान के चिन्हीकरण का काम किया गया था. इसके तहत इन सभी मकानों की रजिस्ट्री पूरी किए जाने की कार्रवाई की जा रही थी.

दालमंडी में मकान को गिराए जाने की आज अंतिम करवाई है, जो देर रात तक जारी रहेगी और इस कार्रवाई को पूरा करने के बाद अब दिसंबर तक दालमंडी का एक नया और बदला हुआ स्वरूप लोगों को दिखाई देने लगेगा.

कुल 187 भवनों में से लगभग 183 पर पहले ही एक्शन किया जा चुका है और भवनों के ध्वस्तीकरण का काम किया गया था, लेकिन अब भी ऐसे लगभग 10 मकान बचे हैं, जिनको गिराया जाना बाकी है. इन पर एक्शन करते हुए आज इस कार्रवाई को पूरा कर लिया जाएगा.

181 मकान पहले ही गिराया जा चुके थे और अब आप बाकी बचे लगभग 10 मकान को गिराए जाने का काम किया जाना है. जिनमें से 6 से 7 मकान आज गिरा दिए जाएंगे. कुछ ऐसे मकान भी हैं जिनको रजिस्ट्री नहीं होनी है, बल्कि जर्जर इन्हें घोषित किया गया है या जिनका नक्शा नहीं पास है, उन्हें अलग से गिराया जाएगा. कुल मिलाकर आज ध्वस्तीकरण की अंतिम करवाई है.

दालमंडी में मार्ग चौड़ीकरण के लिए प्रभावित भवनों को लेकर प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई काफी दिनों से चल रही है. इस चौड़ीकरण परियोजना का मुख्य उद्देश्य दालमंडी मार्ग की यातायात क्षमता को बढ़ाते हुए विश्वनाथ कॉरिडोर तक एक नए रास्ते को निकालना है. जिस पर काम किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है. इसलिए मकान को गिराए जाने के साथ ही यहां पर सीवर और ड्रेनेज पाइपलाइन को बिछाए जाने का काम शुरू किया गया है. अब तक 70 मीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है और नवंबर तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा.

मुख्य अभियंता का कहना है कि दिसंबर तक दाल मंडी में जो मकान गिराए गए हैं. उनको और सड़क के निर्माण के काम को भी शुरू कर दिया जाएगा और दालमंडी का एक नया स्वरूप लोगों को दिखाई देने लग जाएगा.

दालमंडी में बुल्डोज़र एक्शन, मकानों को गिराने की आज अंतिम कार्रवाई. (ईटीवी भारत)

उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जाए, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है मकान को विधायक जाने की कार्रवाई से पहले प्रभावित भवन मालिकों को उचित समय दिया गया था, ताकि वह अपनी संपत्तियों के संदर्भ में आवश्यक कदम उठा सके स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने चौड़ीकरण परियोजना का विरोध भी किया बाद में इसका स्वागत भी किया. हालांकि कुछ निवासियों ने अपनी संपत्तियों के दोस्तीकरण को लेकर चिंता जताई थी और उचित मुआवजा ना मिलने की भी बात कही थी.

सबसे बड़ी बात यह है कि आज हो रही कार्रवाई को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए लंबी चौड़ी पुलिस फोर्स को लगाया गया है इस बारे में एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से यह काम पूरा किया जाए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए पीएसी और लोकल पुलिस की लगभग 200 से ज्यादा संख्या में तैनाती की गई है. अधिकांश मकान हटाए जा चुके हैं और आज भी लगातार अनाउंसमेंट के साथ इन मकानों को गिराए जाने का काम किया जा रहा है.

दालमंडी में बुल्डोज़र एक्शन, मकानों को गिराने की आज अंतिम कार्रवाई. (ईटीवी भारत)

वाराणसी में दालमंडी परियोजना 650 मीटर लंबे मॉडल के रूप में डेवलप की जा रही है. इस मार्ग को 17.4 से 17.5 मीटर चौड़ा किया जा रहा है. जिसके लिए 187 मकान को गिराए जाने की कार्रवाई की गई है. इसमें फुटपाथ भी शामिल रहेगा. चौड़ीकरण के दायरे में अब तक 183 मकान गिराए जा चुके हैं. शेष बचे मकान को आज गिराए जाने की कार्रवाई की जा रही है.

यह मकान के ध्वस्तीकरण की अंतिम कार्रवाई है. इसके बाद मकान को गिराए गए मलबे को हटाने के साथ ही सड़क निर्माण और सीवर का काम नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा. लगभग 70 मीटर भूमिगत सीवर पाइपलाइन और पीने के पानी की पाइप को डालने का काम पूरा किया जा चुका है.