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बिंद्रा नवगांव में बुलडोजर एक्शन, 1.5 एकड़ सरकारी भूमि से हटाया अतिक्रमण

शासकीय भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा और अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं. शिकायतों की जांच और भूमि के सीमांकन के बाद प्रशासन ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मौके पर बुलडोजर चलाया. इस दौरान अतिक्रमित क्षेत्र में बनाए गए अस्थायी ढांचों, बाड़बंदी और अन्य अवैध निर्माणों को जेसीबी और बुलडोजर की मदद से हटाया गया.

धमतरी: बिंद्रा नवगांव में धमतरी कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और ग्राम पंचायत की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. करीब 1.5 एकड़ शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है. प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया.

पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया

प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था. सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई.

अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई

अधिकारियों ने बताया कि संबंधित लोगों को पूर्व में नोटिस जारी कर भूमि खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी.

सरकारी भूमि से हटाया अतिक्रमण (ETV Bharat)

1.5 एकड़ सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण

राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के बाद करीब 1.5 एकड़ शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया है. यह भूमि शासन के विभिन्न सार्वजनिक कार्यों और विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है. प्रशासन ने भूमि का कब्जा अपने अधीन लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं-एसडीएम

एसडीएम पीयूष तिवारी ने बताया कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की वजह से ये कार्रवाई की गई है उन्होंने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जिलेभर में ऐसे मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है और जहां भी अतिक्रमण पाया जाएगा, वहां बुलडोजर कार्रवाई सहित नियमानुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे.

सरकारी भूमि से हटाया अतिक्रमण (ETV Bharat)

प्रशासन ने की लोगों से अपील

प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा न करें. किसी भी अतिक्रमण की जानकारी संबंधित विभाग को दें. अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भविष्य में भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा.

अतिक्रमण करने वाले पर होने वाली कार्रवाई

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है. जुर्माने से लेकर सजा तक का इसमें प्रावधान है. अतिक्रमण को हटाने के लिए पहले जिला राजस्व विभाग संबंधित शख्स को नोटिस जारी करता है. तय समय सीमा के भीतर अगर कब्जा नहीं हटाया जाता तो उचित कार्रवाई की जाती है. जिसमें बुलडोजर एक्शन शामिल है. अगर अवैध कब्जा गिराने के दौरान व्यवधान डाला जाता है या फिर रोकने की कोशिश होती है तो उसे सरकार काम में बाधा मानकर कानूनी कार्रवाई की जाती है.