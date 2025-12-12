ETV Bharat / state

बिहार में बुलडोजर एक्शन के दौरान बड़ी लापरवाही, बच्चों को खूब मिल रहा पैसा! जानें मामला

जमुई में बुलडोजर एक्शन के दौरान बड़ी लापरवाही ( ETV Bharat )

दोबारा अतिक्रमण करने पर जुर्माना: जिला मुख्यालय में कचहरी चौक से इस अभियान की शुरुआत हुई, जो महाराजगंज रोड होते हुए सब्जी मंडी तक जारी रहा. यह अभियान डीएम श्री नवीन के निर्देश पर चलाया गया है. एसडीओ सौरभ कुमार के नेतृत्व में सीओ ललिता देवी, सिटी मैनेजर, नगर परिषद की टीम और बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया. वहीं प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया है कि दुबारा अगर अतिक्रमण किया गया तो 5 से 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

इन 10 प्रखंडों में चलाया जा रहा बुलडोजर: बता दें कि जुमई के मुख्य बाजार में अवैध कब्जों को हटाते हुए प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी जमीन पर दोबारा कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह अभियान जिले के सभी 10 प्रखंडों में जमुई मुख्यालय, बरहट, लक्ष्मीपुर, सिकंदरा, झाझा, चकाई, सोनो, अलीगंज, खैरा और गिद्धौर में एक साथ संचालित किया गया.

ईटीवी भारत की पहल पर बच्चों को हटाया गया: सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बच्चों को यहां आने से क्यों नहीं रोका जा रहा? क्योंकि लगातार यहां बुलडोजर चलाया जा रहा है और बच्चों के साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी. इस दौरान हमारी टीम ने मौके पर मौजूद जमुई अनुमंडल पदाधिकारी और थाना प्रभारी को जानकारी दी, तब जाकर मौके से बच्चों और भीड़ को हटाया गया.

जमुई में बुलडोजर चलाने के दौरान बड़ी लापरवाही : एक तरफ बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है. इस दौरान बांस-बल्ली, छप्पर तोड़ा जा रहा है, वहीं स्कूली बच्चे घटनास्थल पर पहुंचकर जमीन खोदकर और कचरे में पैसा ढूंढते देखे गए. इसकी तस्वीरें ईटीवी भारत के कैमरे में कैद हुई है. बच्चे अपनी नन्ही-नन्ही हथेलियों में बहुत सारे सिक्के जमा कर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं.

जमुई: बिहार के जमुई में बुधवार से एक साथ सभी 10 प्रखंडों में सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप मचा है. लेकिन इस दौरान प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है. अतिक्रमण हटाने के दौरान बड़ी संख्या में छोटे-छोटे स्कूली बच्चे मौके पर पहुंच गए और पैसे की तलाश में लग गए.

जिलाधिकारी के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई. 10 तारीख तय था. लोगों को अतिक्रमण हटाने को कहा जा रहा था. इसको लेकर जिला प्रशासन ने नोटिस भी जारी की थी. उसी क्रम में अतिक्रमण हटाया जा रहा है.- सौरव कुमार, एसडीओ

जमुई के 10 प्रखंड में चल रहा बुलडोजर (ETV Bharat)

दुकानदारों और अधिकारियों के बीच नोकझोंक: इस दौरान कई स्थानों पर दुकानदारों और अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखी गई, लेकिन प्रशासन ने किसी की नहीं सुनी और सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी और बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया. मुख्य सड़क, फुटपाथ और सरकारी भूमि पर वर्षों से बने अस्थायी ढांचे कुछ ही घंटों में ध्वस्त कर दिए गए.

'हमें सब्जी बेचने नहीं दिया जा रहा': अतिक्रमण हटाने के दौरान जानकी देवी की भी दुकान को तोड़ दिया गया है. वह कहती हैं कि हम सब्जी बेचते हैं, लेकिन अब सब्जी बेचने नहीं दे रहा है. बोला जा रहा है कि यहां नहीं बेचने देंगे.

दुकानदारों और अधिकारियों के बीच नोकझोंक (ETV Bharat)

"व्यवस्था करके हटाना चाहिए था, लेकिन पहले ही हटा दिया गया. 10 हजार में वोट खरीदा गया है. 10 हजार में हम क्या रोजगार करेंगे? हमलोग 10 परिवार हैं, अब कैसे गुजारा होगा?"- जानकी देवी, सब्जी दुकानदार

1 हफ्ते से की जा रही थी अपील: जिला प्रशासन द्वारा यह अभियान अचानक नहीं चलाया गया था. बल्कि एक सप्ताह पहले से ही शहर और प्रखंड क्षेत्रों में माइकिंग कर लोगों को सूचित किया जा रहा था कि वे खुद से अपने अवैध कब्जे को हटा लें. समय रहते कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें और ठेले हटा भी लिए थे, लेकिन जहां निर्देशों का पालन नहीं हुआ, वहां कठोर कार्रवाई करनी पड़ी.

लोगों में आक्रोश (ETV Bharat)

वेंडर जोन बनाने की मांग: अभियान के दौरान खासतौर पर छोटे दुकानदारों जैसे ठेला, खोमचा और झोपड़ी बनाकर दुकानें चलाने वालों ने मांग उठाई है कि उनके लिए एक सुरक्षित स्थान पर वेंडर जोन बनाया जाए, ताकि वे दोबारा रोजगार के संकट में न पड़ें. इन्हीं दुकानदारों के मुद्दे को लेकर डीएम श्री नवीन ने पहले भी कहा था कि प्रशासन जल्द ही इनके लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, जिससे इनके परिवारों की आजीविका पर असर न पड़े.

शहर को व्यवस्थित करने की कोशिश: जिले के विभिन्न प्रखंडों में एक साथ चलाए गए इस अभियान ने अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा दिया है. मुख्य सड़कों के चौड़ीकरण, यातायात सुगमता और सार्वजनिक स्थानों को मुक्त कराने के उद्देश्य से प्रशासन ने दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाते हुए यह कार्रवाई की है. स्थानीय लोग भी उम्मीद जता रहे हैं कि इस अभियान का असर लंबे समय तक दिखेगा और शहर फिर से व्यवस्थित रूप ले सकेगा.

ये भी पढ़ें

शहर छोड़िए अब बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा बुलडोजर, डिप्टी सीएम का ऐलान

बिहार में बुलडोजर से सिर्फ अतिक्रमण नहीं हटाया जाता, मंत्री पर फूल भी बरसाए जाते हैं