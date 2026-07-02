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Bulldozer Action : शाहपुरा में सुलतान शाह की बावड़ी के पास अतिक्रमण पर चला 'पीला पंजा'...बाजार रहे बंद

शाहपुरा उपखंड अधिकारी सुनील मीणा ने कहा कि कस्बे मे संभावित संवेदनशीलता को देखते हुए बीएनएस की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई. प्रशासन ने साफ संकेत दिया कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं, गुरुवार सुबह से ही पूरे विवादित क्षेत्र की घेराबंदी कर लोहे की बैरिकेडिंग लगाने के साथ ही चप्पे-चप्पे पर पुलिस जवान तैनात कर दिए गए.

वहीं, यह कार्रवाई केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसे प्रशासन की कानून-व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता और न्यायालय के आदेशों के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में भी देखा जा रहा है. क्षेत्र में किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने, इसके लिए प्रशासन ने पहले से ही कड़े बंदोबस्त कर बुधवार शाम से निषेधाज्ञा लागू की थी.

भीलवाड़ा: जिले के शाहपुरा शहर में गुरुवार को पुराने बस स्टैंड के पास स्थित सुलतान शाह की बावड़ी के पास में नगर पालिका शाहपुरा ने वर्षों से चले आ रहे विवादित अतिक्रमण पर आखिरकार पीला पंजा चला दिया. गुरुवार सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे और देखते ही देखते विवादित क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया. इस पूरी कार्रवाई के दौरान शहर में तनावपूर्ण, लेकिन नियंत्रित माहौल बना रहा.

शाहपुरा शहर में सुलतान शाह की बावड़ी के आसपास की भूमि लंबे समय से विवाद का केंद्र बनी हुई थी. इस भूमि पर वक्फ कमेटी और नगर पालिका शाहपुरा के बीच स्वामित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही थी. वक्फ कमेटी ने लगभग एक बीघा 10 बिस्वा भूमि पर अपना दावा जताया था और इसे वक्फ संपत्ति बताया था. मामला राजस्थान वक्फ ट्रिब्यूनल तक पहुंचा, जहां विस्तृत सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला सुनाया.

ट्रिब्यूनल ने वक्फ कमेटी के बड़े दावे को खारिज करते हुए केवल 9 गुणा 22 फीट भूमि पर ही उनका अधिकार स्वीकार किया. इसी आदेश के बाद नगर पालिका को विवादित भूमि पर कार्रवाई करने का रास्ता साफ मिला, जहां नगर पालिका ने कार्रवाई से पहले सार्वजनिक नोटिस जारी कर संबंधित लोगों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे. नोटिस के बाद कुछ सब्जी विक्रेताओं ने स्थिति की गंभीरता समझते हुए अपने अस्थायी ढांचे हटाने शुरू भी कर दिए थे. हालांकि, विवादित हिस्से में कई अस्थायी निर्माण, केबिनें और कथित धार्मिक ढांचे अब भी मौजूद थे. प्रशासन ने अंतिम समय तक अवसर दिया, लेकिन जब पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई तो गुरुवार को जेसीबी से अतिक्रमण हटा दिया गया.

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वक्फ कमेटी ने मांगा समय, प्रशासन ने किया इंतजार : अतिक्रमण हटाने की कारवाई शुरू होने के दौरान वक्फ कमेटी के सदर हमीद खान अपने अधिवक्ता ताज मोहम्मद के साथ मौके पर पहुंचे. दोनों ने प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर कहा कि वे संबंधित मजारों को सम्मानपूर्वक हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए कुछ समय दिया जाए.

प्रशासन ने भी संवेदनशीलता दिखाते हुए सहयोगात्मक रवैया अपनाया और स्पष्ट कहा कि यदि हटाने की प्रक्रिया तत्काल शुरू कर दी जाए तो इंतजार किया जा सकता है. करीब एक घंटे तक प्रशासन ने संयम बनाए रखा और कार्रवाई रोके रखी, लेकिन निर्धारित समय में हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी. इसके बाद प्रशासन ने निर्णय लेते हुए जेसीबी मशीनों से अतिक्रमण हटाया गया.