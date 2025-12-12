ETV Bharat / state

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बुलडोजर एक्शन, इस वजह से प्रशासन को करनी पड़ बड़ी कार्रवाई

बांधवगढ़ में 15 एकड़ भूमि पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, गुरुवार को 9 जगहों को चिन्हित कर की गई कार्रवाई

Bulldozer action in Bandhavgarh
बांधवगढ़ में बुलडोजर एक्शन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 7:07 AM IST

|

Updated : December 12, 2025 at 8:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उमरिया : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गुरुवार को बड़ी कार्यवाई की गई है, जिसमें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की करीब 15 एकड़ शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है. इसके लिए विशेष एक्शन प्लान बनाकर, अचानक कार्रवाई की गई है. प्रशासन के इस एक्शन से अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया है. वहीं, शासकीय वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है.

15 एकड़ वन भूमि अतिक्रमण, जमकर चला बुलडोजर

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अंतर्गत कुचवाही बीट के कंपार्टमेंट पीएफ 339 में फील्ड डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई है. वन विभाग मानपुर टीम ने व्यापक अतिक्रमण हटाने का एक्शन लिया, जिसके तहत गुरुवार को बुलडोजर और जेसीबी का इस्तेमाल किया गया. कुल 9 जगहों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 15 एकड़ शासकीय वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.

bandhavgarh illegal encroachments
बांधवगढ़ में 9 जगहों पर चला प्रशासन का बुलडोजर (Etv Bharat)

किसी ने वन भूमि पर खेती की, किसी ने फेंसिंग

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम ने जब ये एक्शन लिया तो इस दौरान वन विभाग की ऐसी भूमि भी सामने आई, जिसमें कब्जाधारी ने अवैध खेती तक कर डाली. वहीं, कुछ ने प्रशासन की आंख में धूल झोंकने के लिए वन भूमि को खेती योग्य बनाने का प्रयास भी किया, जिसे समय रहते रोका गया. कुछ जगह पर तो फसल बोने के लिए बीज तक डाल दिए गए थे. कई स्थानों पर बागड़, तार फेंसिंग, और झोपड़ी बनाकर वन भूमि को भी घेरा गया था, जिसपर विभागीय दल ने बुलडोजर चलाकर हटा दिया.

bandhavgarh latest news hindi
बांधवगढ़ में टाइगर्स देखने देश-दुनिया से बड़ी संख्या में आते हैं पर्यटक (Getty Images)

कार्रवाई के दौरान फेंसिंग तारों से लेकर अतिक्रमण में उपयोग की गई हर चीज को जब्त कर लिया गया. वहीं, अवैध निर्माण तोड़ने के साथ बीज बुवाई वाले क्षेत्र में जेसीबी से ट्रेंच बनाया गया. यहां तक की सिंचाई के लिए डाले गए पाइप भी वन विभाग ने जब्त कर लिए.

वन विभाग की चप्पे-चप्पे पर नजर, जारी रहेगी कार्रवाई

अभियान के दौरान कुछ आपराधिक तत्वों ने बीच में प्रशासन व वन विभाग से विवाद करने की कोशिश भी की, जिसके संबंध में मानपुर रेंजर ने ताला चौकी में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है. वहीं, इस पूरी कार्रवाई को लेकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के उपसंचालक पीके वर्मा ने कहा, '' बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण, जुताई, अथवा खेती की गतिविधि पूर्णत प्रतिबंधित है, विभाग क्षेत्र में सतत निगरानी कर रहा है और भविष्य में भी इस प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.''

यह भी पढ़ें-

Last Updated : December 12, 2025 at 8:49 AM IST

TAGGED:

BANDHAVGARH TIGER RESERVE NEWS
UMARIYA NEWS HINDI
ENCROACHMENT IN BANDHAVGARH
SHAHDOL NEWS
BULLDOZER ACTION IN BANDHAVGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.