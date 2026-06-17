बलरामपुर में बुलडोजर एक्शन, सात एकड़ पर अतिक्रमण हटाया गया, एसडीएम आनंद नेताम ने संभाली कमान
बलरामपुर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर स्ट्राइक को अंजाम दिया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 17, 2026 at 10:28 PM IST
बलरामपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले बलरामपुर में बुधवार को बुलडोजर दहाड़ता नजर आया. यहां के रामचंद्रपुर तहसील क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई.कुल सात एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया गया. इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रही. जिले में हुई इस कार्रवाई को लेकर लोगों में हड़कंप है.
बलरामपुर कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई
यह कार्रवाई बलरामपुर कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के निर्देश पर की गई है. रामचंद्रपुर में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाये गए 23 मकानों को हटाकर कुल 7 एकड़ 75 डिसमिल शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. इस दौरान एसडीएम आनंद नेताम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित राजस्व अमले की टीम मौजूद रही. प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में यह पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई. अतिक्रमण हटाने के बाद मुक्त कराई गई भूमि को दोबारा शासकीय अभिलेखों के तहत सुरक्षित किया गया.
रामचंद्रपुर में शासकीय जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर बनाये गए 23 मकानों को हटाने की कार्रवाई आज की गई है. यहां कब्जाधारियों को पहले नोटिस जारी किया गया था. जब वह नहीं माने तो यह कार्रवाई की गई-आनंद नेताम, एसडीएम, रामानुजगंज
अवैध कब्जा से खाली कराई गई इस भूमि का उपयोग भविष्य में जनहित एवं विकास कार्यों के लिए किया जा सकेगा. बलरामपुर रामानुजगंज प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिले में किसी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जिला प्रशासन इस मसले पर गंभीर है और सख्त से सख्त कार्रवाई आने वाले दिनों में होगी.