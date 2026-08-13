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बहराइच में चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण हटाए गए

बहराइच: जनपद में रूपईडीहा इलाके में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाने के लिए गुरुवार को बुलडोजर की कार्रवाई की गई. सरकारी भूमि पर कब्जा कर पक्का निर्माण करा लिया गया था. इस मामले में जिला प्रशासन द्वारा इन्हें नोटिस भी जारी किया गया था. इसके बावजूद अतिक्रमणकारियों ने अवैध निर्माण को नहीं हटाया. जिसके बाद यह कार्रवाई की गई.

इंडो-नेपाल बॉर्डर के रूपईडीहा क्षेत्र के भगवानपुर करिंगा के बगौर ग्राम में खलिहान की भूमि पर करीब 40 वर्ष पूर्व अवैध तरीके से पक्के मकानों का निर्माण कर लिया गया था. जिसकी शिकायत तहसील प्रशासन से की गई थी. इस मामले में तहसीलदार नानपारा विकास कुमार ने बताया कि शिकायत की जांच कराई गई. जिसमें सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया. इन सभी लोगों को नोटिस देकर अतिक्रमण कर बनाए गए पक्के मकान को हटाने के आदेश दिए गए थे.

मगर इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया. जिस पर गुरुवार को दो मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया. इस मामले में तहसीलदार विकास कुमार ने बताया कि अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जिन लोगों द्वारा भी अवैध अतिक्रमण कर रखा गया है, वह तत्काल अतिक्रमण हटा लें. अन्यथा प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि इंडो-नेपाल बॉर्डर से लगे 15 किलोमीटर के अंदर पड़ने वाली भूमि को बफर जोन घोषित किया गया है. इसमें सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है.



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