बहराइच की इस सड़क पर बुलडोजर Action, जाम से निजात दिलाने को धड़ाधड़ किया ये काम
जिला प्रशासन द्वारा लगातार चलाया जा रहा अभियान, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 11:27 AM IST
बहराइच: शहर में एक बार फिर से अतिक्रमणकारियों पर शासन का बुलडोजर गरजा है. शहर में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया है. यह प्रयास शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए किया गया है. कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी मौजूद रहे.
कोतवाली नगर इलाके के सबसे व्यस्त इलाकों में शुमार घंटाघर से चांदपुरा तक लोगों को जाम की समस्या से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. दुकानदार द्वारा सड़कों पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा गया था. इस मामले में नगर पालिका प्रशासन व कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाई शुरू की गई.
इस दौरान 20 से अधिक दुकानों से अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्यवाई की गई. जैसे ही पालिका व पुलिस की टीम द्वारा कार्यवाई शुरू की गई कुछ लोगों द्वारा खुद ही अतिक्रमण हटाया जाने लगा. इस दौरान सड़कों पर रखे सामान को भी पालिका कर्मियों द्वारा जब्त किया गया.
वहीं, कुछ दुकानदारों का चालान भी किया गया. बुलडोजर कार्यवाई के दौरान बड़ी संख्या पुलिस के जवान मौजूद रहे. ईओ नगरपालिका प्रमिता सिंह ने बताया कि लगातार अभियान चलाया जा रहा है जिन लोगों द्वारा अतिक्रमण कर रखा गया है तत्काल हटा ले अन्यथा एक्शन लिया जाएगा. साथ ही मुकदमा भी दर्ज कराने की चेतावनी दी गई. अचानक बुलडोजर एक्शन से लोगों में हड़कंप मच गया.
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