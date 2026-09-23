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अयोध्या में बुलडोजर कार्रवाई, अखिलेश ने सरकार पर बोला हमला

अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार का विकास सिर्फ डिमोलिशन है, मनमाने तरीके से लोगों के घर और कारोबार उजाड़े जा रहे हैं. उन्होंने सरकार से प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने और उनके नुकसान की भरपाई करने की मांग की.

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान अखिलेश ने अयोध्या में विकास के नाम पर व्यापारियों और गरीबों के मकान-दुकान तोड़े जाने को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा.

अखिलेश ने सरकार पर बोला हमला (Photo Credit: ETV Bharat)

सरकार का विकास सिर्फ डिमोलिशन है (Photo Credit: ETV Bharat)

सरकार से मुआवजा देने मांग (Photo Credit: ETV Bharat)

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रभु श्रीराम और अयोध्या के विकास में कभी रोड़ा नहीं बन सकती. उन्होंने कहा, हम समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा अयोध्या का सबसे बेहतर विकास करेंगे. अयोध्या को वर्ल्ड सिटी के रूप में विकसित करने की बात कही, लेकिन साथ ही कहा कि विकास के नाम पर गरीबों के घर और व्यापारियों की दुकानें नही उजाड़ेंगे.सपा अध्यक्ष ने कहा कि अयोध्या में कई परिवारों के घर और कारोबार पर बुलडोजर चलाया गया. कुछ लोग अपने घरों से सामान तक नहीं निकाल पाए. उन्होंने कहा कि सरकार को प्रभावित लोगों के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए और उन्हें उचित मुआवजा देना चाहिए. अखिलेश यादव ने कहा कि यदि सरकार ने नुकसान की भरपाई नहीं की तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर ऐसे परिवारों के घर बनवाए जाएंगे और उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी.प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है, लेकिन पिछले 10 महीनों में आयोग के अधिकारियों की ओर से 14 बार पत्र लिखे जाने का हवाला देते हुए, उन्होंने दावा किया कि संस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि आयोग ने बड़े पैमाने पर बेईमानी की थी. लोकसभा में हमें मजबूरन कफन लेकर जाना पड़ा था, यह बताने के लिए की चुनाव आयोग मर गया है.अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से 28 हजार से अधिक एफिडेविट दिए गए थे, लेकिन उनके मुताबिक कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि इसके बाद हुए उपचुनाव में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई. अखिलेश ने कहा कि उस समय उन्हें मजबूरी में लोकसभा में कफन लेकर जाना पड़ा, ताकि यह बताया जा सके कि चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है.उन्होंने हाल के बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनावों का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि चुनाव में फोर्स का इस्तेमाल किया गया. अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल किए गए मॉडल को बड़े स्तर पर पश्चिम बंगाल में लागू किया गया और तीन लाख फोर्स के साथ चुनाव कराया गया.अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में फर्जी फॉर्म-7 भरवाए गए और सुल्तानपुर में भी इस तरह की शिकायतें सामने आईं. उन्होंने कहा कि एक ही हस्ताक्षर से कई लोगों के वोट काटे गए. अखिलेश ने नंदलाल निषाद का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि जो व्यक्ति हस्ताक्षर नहीं कर सकता, उसके नाम से बीजेपी के लोगों ने खुद हस्ताक्षर किए.चुनाव आयोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

अखिलेश यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर कहा कि भविष्य के चुनाव उनकी अध्यक्षता में नहीं होने चाहिए. सपा अध्यक्ष ने चुनाव आयोग की कथित कार्यप्रणाली को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अपराध बताते हुए आरोप लगाया कि यह लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश से कम नहीं है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और जनता इसका जवाब देगी. साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि सरकार भी एक्सपोज हो गई है.



अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा परिस्थितियां लोकतंत्र के लिए गंभीर सवाल खड़े करती हैं. उन्होंने कहा कि यह आखिरी चुनाव है और इसके बाद लोगों से वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाएगा. लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है.

सरकार से मुआवजा देने मांग (Photo Credit: ETV Bharat)

अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या के विकास का समाजवादी पार्टी विरोध नहीं करती, लेकिन विकास के नाम पर गरीबों और व्यापारियों को उजाड़ना स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने दोहराया कि सरकार को प्रभावित परिवारों को मुआवजा देना चाहिए और जिन लोगों का घर या कारोबार उजड़ा है, उनके नुकसान की भरपाई करनी चाहिए.

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