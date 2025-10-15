ETV Bharat / state

अलीगढ़ में बुलडोजर एक्शन, करन के हत्यारोपियों के घरों पर चला बुलडोजर

अलीगढ़: अलीगढ़ के जवां कस्बे में दो दिन पूर्व हुए करन हत्याकांड के आरोपियों पर प्रशासन का कड़ा एक्शन देखने को मिला है. मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों असद, इदरीस समेत अन्य के कब्जे वाली प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया गया. यह वही बिल्डिंग बताई जा रही है जहां करन की बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या की गई थी. एसपी समेत भारी फोर्स पहुंचीः सुबह से ही इलाके में पुलिस और प्रशासनिक अमला सक्रिय रहा. एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक, एसडीएम, तहसील प्रशासन, आरएएफ और पीएसी की भारी फोर्स मौके पर मौजूद रही. सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया था. जैसे ही जेसीबी ने आरोपी पक्ष की बिल्डिंग को गिराना शुरू किया, इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई.

पुलिस ने परिजनों को हटायाः कार्रवाई के दौरान आरोपियों के परिजनों ने बुलडोजर रुकवाने का प्रयास किया. कुछ लोगों ने तो जेसीबी को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सभी को मौके से हटा दिया. प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया. बताया जा रहा है कि यह बिल्डिंग न सिर्फ घटनास्थल थी, बल्कि आरोपी असद और इदरीस के कब्जे में भी थी.



प्रापर्टी चिह्नित कर लिया गया एक्शनः एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि करन हत्याकांड के आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. पीड़ित परिवार की मांग थी कि आरोपियों की अवैध संपत्ति की पहचान कर कार्रवाई की जाए. जांच के बाद प्रशासन ने इस प्रॉपर्टी को चिन्हित किया जो अवैध रूप से बनाई गई थी और घटना में प्रयुक्त स्थान भी थी. इसी आधार पर इसे ध्वस्त किया गया.



दो दिन पहले हुई थी करन की हत्याः गौरतलब है कि दो दिन पहले जवां कस्बे में 22 वर्षीय करन की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में परिजनों ने असद, इदरीस सहित आठ मुस्लिम युवकों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. थाने से लेकर हाइवे तक जमकर हंगामा भी हुआ था.



करन के भाई को सौंपा नियुक्ति पत्रः मृतक करन के भाई को जवां-सिकंदरपुर नगर पंचायत में आउटसोर्सिंग पद पर नियुक्ति पत्र सौंपा गया है. बुलडोजर कार्रवाई के बाद क्षेत्र में लोगों ने प्रशासन की सराहना की. परिजनों और स्थानीय लोगों ने कहा कि अब उन्हें न्याय मिला है. क्षेत्र में शांति बनी रहे, इसके लिए पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है.





