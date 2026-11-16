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अलीगढ़ में नगर निगम का बुलडोजर एक्शन, सार्वजनिक रास्ते पर बनाया गया अवैध गेट ढहाया

अलीगढ़ : सार्वजनिक रास्ते पर अवैध रूप से गेट लगाकर आवागमन बाधित करना दो लोगों को भारी पड़ गया. नगर निगम ने सोमवार को धौर्रा माफी क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर अवैध गेट को ध्वस्त कर दिया. इस कार्रवाई के बाद सार्वजनिक रास्ते को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में नगर निगम की संपत्ति विभाग और प्रवर्तन दल की टीम के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा.

जांच के दौरान टीम ने मौके पर पहुंचकर रास्ते और लगाए गए गेट का निरीक्षण किया. जांच में गेट को सार्वजनिक रास्ते पर अवैध अतिक्रमण मानते हुए संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया गया. नगर निगम की ओर से मेराजुद्दीन पुत्र वजीरुद्दीन और जहीरुद्दीन पुत्र वजीरुद्दीन, निवासी गली नंबर चार, हफ्सा मस्जिद के निकट, धौर्रा माफी, थाना क्वार्सी को नोटिस देकर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे. हालांकि, नोटिस जारी होने के बावजूद संबंधित लोगों ने अवैध गेट नहीं हटाया.



सोमवार को नगर आयुक्त ने प्रकरण की दोबारा समीक्षा की. सार्वजनिक रास्ता बंद होने और नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई. इसके बाद सहायक नगर आयुक्त तपस्या यादव के नेतृत्व में संपत्ति विभाग और प्रवर्तन दल को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए. टीम नगर निगम की जेसीबी मशीन और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची. इसके बाद जेसीबी की मदद से अवैध गेट को ध्वस्त कर दिया गया और सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया.



नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि सार्वजनिक रास्तों पर अवैध कब्जा और आम लोगों के आवागमन में बाधा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई गई है. यदि दोबारा किसी ने सार्वजनिक रास्ते पर अवैध अतिक्रमण करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ नगर निगम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम की इस कार्रवाई से सार्वजनिक रास्ते पर आवागमन की बाधा दूर हो गई है.



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