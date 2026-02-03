ETV Bharat / state

सुप्रीम कोर्ट से रोक के बाद भी बुलडोजर कार्रवाई, क्या सत्ता का दुरुपयोग नहीं: हाईकोर्ट

बुलडोज़र जस्टिस के बाद भी सूबे में दंड के तौर पर मकान तोड़े जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है

इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 9:06 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में बुलडोज़र कार्रवाई कर मकान गिराए जाने को लेकर मंगलवार को सख्त टिप्पणी की. कहा कि नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के बुलडोज़र जस्टिस फैसले के बाद भी सूबे में दंड के तौर पर मकान तोड़े जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है.

जस्टिस अतुल श्रीधरन एवं जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने सवाल किया कि क्या किसी अपराध के तुरंत बाद मकान गिरा देना सरकार की शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं है? कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई मामले आए हैं, जहां एफआईआर दर्ज होते ही पहले नोटिस दिए गए और बाद में घरों को गिरा दिया गया. यह मामला सिर्फ सरकार के अधिकार का नहीं बल्कि नागरिकों के अधिकारों से भी जुड़ा है.

पिछले दिनों हमीरपुर के कुछ लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था, जिसमें बताया की उनके एक रिश्तेदार पर गंभीर अपराधिक मुकदमा दर्ज है, इसलिए उन्हें इस बात का डर है कि कहीं उनके घर, लॉज और आरा मिल पर बुलडोज़र कार्यवाई न की जाए. उनका आरोप है कि उनकी कुछ संपत्तियां पहले ही सील कर दी गई हैं.

जिसके जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि याचिका जल्दबाजी में दाखिल की गई है, आरोपी के परिवार वालों को पहले नोटिस का जवाब देना चाहिए, सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया कि कानूनी प्रक्रिया के बिना कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा. इस पर कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं तो इन सवालों पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है.

