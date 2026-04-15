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धमतरी में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जारी, आज 116 हेक्टेयर सरकारी जमीन से हटा कब्जा

कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे. जिला प्रशासन ने कहा कि आगे भी उनकी कार्रवाई जारी रहेगी.

DHAMTARI FOREST DEPARTMENT
अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शनt (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 15, 2026 at 2:46 PM IST

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धमतरी: सरकारी जमीन और वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है. जंगल क्षेत्र में अवैध कब्जों को हटाने के लिए वन विभाग ने व्यापक अभियान चलाया, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया.

अवैध कब्जा बुलडोजर से हटाया गया

शासन की यह कार्रवाई दक्षिण सिंगपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत वनखंड क्रमांक 169, पालगांव गोंदलानाल क्षेत्र में की गई. लंबे समय से इस क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद वन विभाग ने योजना बनाकर संयुक्त टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया. कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम ने करीब 54 अतिक्रमणों को चिन्हित कर उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की. बुलडोजर के माध्यम से अवैध निर्माणों को तोड़ा गया और जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया.

अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन (ETV Bharat)

वन विभाग की जमीन पर था कब्जा

बुलडोजर एक्शन को लेकर बताया जा रहा है कि लगभग 116.596 हेक्टेयर वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए, विभाग लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है. इस अभियान में वन विभाग के अधिकारियों के साथ राजस्व विभाग और पुलिस बल की संयुक्त टीम भी तैनात रही, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति से निपटा जा सके. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल भी मौजूद रहा.

DHAMTARI FOREST DEPARTMENT
अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन (ETV Bharat)

पालगांव गोंदलानाल क्षेत्र में बुलडोजर एक्शन

पालगांव गोंदलानाल क्षेत्र में बुलडोजर एक्शन शुरू होते ही अफरा-तफरी का माहौल बन गया. अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई. कई लोग अपने सामान को बचाने में जुटे नजर आए, वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से नियमों के तहत की जा रही है और पूर्व में नोटिस देने की प्रक्रिया भी पूरी की गई थी.

डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव ने दी कड़ी चेतावनी

वन विभाग के डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव ने बताया कि जंगल की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पर्यावरण संरक्षण और वन क्षेत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी. प्रशासन का कहना है कि वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए यह अभियान आगे भी अन्य क्षेत्रों में चलाया जाएगा, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जा सके और अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके.

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