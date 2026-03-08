ETV Bharat / state

उत्तम नगर मर्डर केस में आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू, होली पर हुआ था विवाद

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें छह वयस्क और एक नाबालिग शामिल है.

उत्तम नगर मर्डर केस में आरोपी घर पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू
उत्तम नगर मर्डर केस में आरोपी घर पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 8, 2026 at 3:11 PM IST

Updated : March 8, 2026 at 3:16 PM IST

नई दिल्लीः पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में हुए मर्डर केस के बाद अब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. दिल्ली नगर निगम ने मामले के एक आरोपी निजामुद्दीन से जुड़ी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया है. अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, यह मामला होली के दिन पानी से भरा गुब्बारा फेंकने को लेकर शुरू हुए विवाद से जुड़ा है. 4 मार्च की रात करीब 11 बजे उत्तम नगर थाना में पीसीआर कॉल मिली थी कि दो पड़ोसी परिवारों के बीच झगड़ा हो गया है. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के लोग सड़क पर आ गए, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई.

इस झड़प में एक पक्ष के तीन और दूसरे पक्ष के पांच लोग घायल हो गए थे. सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, 26 वर्षीय तरुण की अगले दिन इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़ दी. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें छह वयस्क और एक नाबालिग शामिल है.

डीसीपी कुशल पाल सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों परिवार पिछले करीब 50 वर्षों से एक-दूसरे को जानते थे और पार्किंग तथा कूड़ा फेंकने जैसे छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर पहले भी विवाद होते रहे थे. पुलिस का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व इस घटना को अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इलाके में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. साथ ही, लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है. फिलहाल, मामले की जांच जारी है.

