उत्तम नगर मर्डर केस में आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू, होली पर हुआ था विवाद

नई दिल्लीः पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में हुए मर्डर केस के बाद अब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. दिल्ली नगर निगम ने मामले के एक आरोपी निजामुद्दीन से जुड़ी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया है. अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, यह मामला होली के दिन पानी से भरा गुब्बारा फेंकने को लेकर शुरू हुए विवाद से जुड़ा है. 4 मार्च की रात करीब 11 बजे उत्तम नगर थाना में पीसीआर कॉल मिली थी कि दो पड़ोसी परिवारों के बीच झगड़ा हो गया है. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के लोग सड़क पर आ गए, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई.

इस झड़प में एक पक्ष के तीन और दूसरे पक्ष के पांच लोग घायल हो गए थे. सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, 26 वर्षीय तरुण की अगले दिन इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़ दी. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें छह वयस्क और एक नाबालिग शामिल है.