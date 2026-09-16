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मेरठ : शास्त्री नगर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, बत्ती गुल, छावनी में तब्दील सेंट्रल मार्केट

अतिक्रमण पर चला बुलडोजर ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : शास्त्री नगर में आवास विकास परिषद की तरफ से अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया. इस कार्रवाई के कारण इलाके की बिजली काट दी गई है, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पुलिस ने शास्त्री नगर की ओर आने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर उन्हें बंद कर दिया है, जिसके चलते जगह-जगह स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हो रही है. अतिक्रमण पर चला बुलडोजर (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, बुलडोजर की कार्रवाई बुधवार सुबह से ही शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से मौके बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है. वहां से लोगों को आने-जाने पर भी रोक लगा दी गई है, जिनके पास मोबाइल फोन हैं, उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं जाने दिया जा रहा है. ऐसे में लोगों के रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं. इस दौरान पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. एक महिला, पुलिसकर्मियों से भिड़ गई. उसने नाराजगी जताते हुए कहा कि वह अपनी ड्यूटी पर जा रही है, लेकिन पुलिस उसे आगे नहीं जाने दे रही. महिला का आरोप था कि मोबाइल साथ होने के कारण उसे क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जा रहा है.