मेरठ : शास्त्री नगर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, बत्ती गुल, छावनी में तब्दील सेंट्रल मार्केट
पूर्व पार्षद नरेंद्र राष्ट्रवादी ने कहा कि यह कर्रवाई पूरी तरह से दमनकारी है. लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 4:20 PM IST
मेरठ : शास्त्री नगर में आवास विकास परिषद की तरफ से अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया. इस कार्रवाई के कारण इलाके की बिजली काट दी गई है, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पुलिस ने शास्त्री नगर की ओर आने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर उन्हें बंद कर दिया है, जिसके चलते जगह-जगह स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हो रही है.
दरअसल, बुलडोजर की कार्रवाई बुधवार सुबह से ही शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से मौके बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है. वहां से लोगों को आने-जाने पर भी रोक लगा दी गई है, जिनके पास मोबाइल फोन हैं, उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं जाने दिया जा रहा है. ऐसे में लोगों के रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं.
इस दौरान पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. एक महिला, पुलिसकर्मियों से भिड़ गई. उसने नाराजगी जताते हुए कहा कि वह अपनी ड्यूटी पर जा रही है, लेकिन पुलिस उसे आगे नहीं जाने दे रही. महिला का आरोप था कि मोबाइल साथ होने के कारण उसे क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जा रहा है.
वहीं, अपने बच्चों को स्कूल से लेकर लौट रहे शास्त्रीनगर निवासी एक अन्य स्थानीय व्यक्ति को भी पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया. इस बाद से परेशान उसने व्यक्ति ने कहा कि मेरा घर शास्त्रीनगर में ही है और मैं बच्चों को घर ले जा रहा हूं, लेकिन पुलिस कह रही है कि प्रवेश वर्जित है. आखिर यह कौन सा फरमान है?
वहीं, पूर्व पार्षद नरेंद्र राष्ट्रवादी ने कहा कि पुलिस की यह कर्रवाई पूरी तरह से दमनकारी है. लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं. उन्होंने बताया कि आवास विकास परिषद ने कुछ दिन पहले ही आश्वासन दिया गया था कि 21 सितंबर से पहले कहीं भी कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उसके बाद आवास विकास ने अपनी ही कही हुई बात को मुकर कर यहां बुलडोजर कार्रवाई की है. इस दौरार व्यापारी समेत अन्य लोगों ने भी जमकर नाराजगी देखी गई.
वहीं, जब आवास विकास परिषद के के उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह से ईटीवी भारत ने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि अभी कार्रवाई जारी है, थोड़ी देर बाद पूरी जानकारी से अवगत कराएंगे.
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