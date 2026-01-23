ETV Bharat / state

फायरिंग के आरोपी हिस्ट्रीशीटर के दो मंजिला घर चला बुलडोजर

जयपुर के गंगापोल इलाके में जयपुर नगर निगम की प्रवर्तन शाखा ने की कार्रवाई.

Bulldozer Action in Jaipur
हिस्ट्रीशीटर के घर पर चला बुलडोजर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 23, 2026 at 6:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी जयपुर में बीते दिनों एक युवक पर फायरिंग कर फरार हुए हिस्ट्रीशीटर रवि मेहरा के दो मंजिला मकान पर शुक्रवार को बुलडोजर एक्शन देखने को मिला. जयपुर नगर निगम के प्रवर्तन दस्ते ने शुक्रवार को गंगापोल इलाके में रवि मेहरा के दो मंजिला मकान पर बुलडोजर चलाया. इस दौरान एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया.

वहीं, इस दौरान जेडीए की प्रवर्तन शाखा के अधिकारी भी मौजूद रहे. नगर निगम के हवामहल-आमेर जोन की उपयुक्त सीमा चौधरी ने बताया कि प्रवर्तन शाखा ने जेसीबी की मदद से हिस्ट्रीशीटर के दो मंजिला मकान पर कार्रवाई की है. इस दौरान सुभाष चौक थाना और अन्य थानों का जाब्ता भी तैनात किया गया.

पढ़ें : कोटा: हिस्ट्रीशीटर आदिल के अवैध मकान पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी, 3 दिन में अतिक्रमण हटाने का नोटिस

सीएम ने दिया था अपराधियों पर एक्शन का संदेश : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सिरोही में हुई एक जनसभा में कहा था कि बदमाशों काले कारनामे उजागर किए जाएंगे. कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले बदमाशों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. इसके बाद आज जयपुर में हिस्ट्रीशीटर के दो मंजिला मकान पर यह एक्शन देखने को मिला है. आज दिन में हिस्ट्रीशीटर के घर पर प्रशासन जेसीबी लेकर पहुंचा और मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई की.

युवक पर फायरिंग कर भागा आरोपी : जयपुर में आरोपी रवि मेहरा ने बीते सोमवार को ब्रह्मपुरी थाना इलाके में एक युवक पर फायरिंग की थी. इस घटना में एक युवक गोली लगने से घायल हो गया था. इसके बाद से आरोपी रवि मेहरा फरार है. रवि मेहरा ने एक युवक पर फायरिंग की थी, लेकिन गोली उसके चचेरे भाई रवि मेहरा को लगी. जिससे वह घायल हो गया था और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. फिलहाल, आरोपी रवि मेहरा पुलिस की गिरफ्त से दूर है.

TAGGED:

JAIPUR NAGAR NIGAM
BULLDOZER ACTION IN JAIPUR
CASE OF FIRING
जयपुर नगर निगम
JAIPUR CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.