फायरिंग के आरोपी हिस्ट्रीशीटर के दो मंजिला घर चला बुलडोजर

वहीं, इस दौरान जेडीए की प्रवर्तन शाखा के अधिकारी भी मौजूद रहे. नगर निगम के हवामहल-आमेर जोन की उपयुक्त सीमा चौधरी ने बताया कि प्रवर्तन शाखा ने जेसीबी की मदद से हिस्ट्रीशीटर के दो मंजिला मकान पर कार्रवाई की है. इस दौरान सुभाष चौक थाना और अन्य थानों का जाब्ता भी तैनात किया गया.

जयपुर: राजधानी जयपुर में बीते दिनों एक युवक पर फायरिंग कर फरार हुए हिस्ट्रीशीटर रवि मेहरा के दो मंजिला मकान पर शुक्रवार को बुलडोजर एक्शन देखने को मिला. जयपुर नगर निगम के प्रवर्तन दस्ते ने शुक्रवार को गंगापोल इलाके में रवि मेहरा के दो मंजिला मकान पर बुलडोजर चलाया. इस दौरान एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया.

सीएम ने दिया था अपराधियों पर एक्शन का संदेश : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सिरोही में हुई एक जनसभा में कहा था कि बदमाशों काले कारनामे उजागर किए जाएंगे. कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले बदमाशों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. इसके बाद आज जयपुर में हिस्ट्रीशीटर के दो मंजिला मकान पर यह एक्शन देखने को मिला है. आज दिन में हिस्ट्रीशीटर के घर पर प्रशासन जेसीबी लेकर पहुंचा और मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई की.

युवक पर फायरिंग कर भागा आरोपी : जयपुर में आरोपी रवि मेहरा ने बीते सोमवार को ब्रह्मपुरी थाना इलाके में एक युवक पर फायरिंग की थी. इस घटना में एक युवक गोली लगने से घायल हो गया था. इसके बाद से आरोपी रवि मेहरा फरार है. रवि मेहरा ने एक युवक पर फायरिंग की थी, लेकिन गोली उसके चचेरे भाई रवि मेहरा को लगी. जिससे वह घायल हो गया था और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. फिलहाल, आरोपी रवि मेहरा पुलिस की गिरफ्त से दूर है.