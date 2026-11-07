बिस्मिल्लाह खां के पुश्तैनी मकान पर चला बुलडोजर, आराधना मिश्रा ने कहा, देश से माफी मांगे भाजपा
भाजपा का बुलडोजर अब देश की सांस्कृतिक विरासत को भी निशाना बनाने लगी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 8:21 PM IST
लखनऊ: वाराणसी में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर यूपी कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि भाजपा का बुलडोजर अब देश की सांस्कृतिक विरासत को भी निशाना बनाने लगी है. उन्होंने कहा कि भाजपा के बुलडोजर ने भारत रत्न को भी रौंद दिया.
आराधना मिश्रा ने कहा कि शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित हैं, इसके बावजूद भाजपा सरकार ने वाराणसी स्थित उनके पुश्तैनी घर को बुलडोजर से रौंद दिया, जो बेहद शर्मनाक है.
उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खां का घर महज एक मकान नहीं, बल्कि देश की राष्ट्रीय धरोहर और साझा सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा था. उस घर की दीवारों में इतिहास, संगीत और काशी की सांस्कृतिक पहचान की यादें थीं. ऐसी ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित किया जाना चाहिए था, लेकिन इस सरकार ने उसे भी मलबे में तब्दील कर दिया.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने अपनी शहनाई के माध्यम से भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाई. उनकी शहनाई काशी की गंगा-जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सौहार्द की आवाज थी. उनकी स्मृतियों और विरासत से जुड़े घर को भी उसी सम्मान के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए था.
आराधना मिश्रा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी की अराजकता का प्रतीक बन चुका बुलडोजर अब गरीबों की झोपड़ियों और धार्मिक स्थलों के बाद देश की सांस्कृतिक विरासत को भी रौंद रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा को इस कृत्य के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की विरासत को उसी स्वरूप में संरक्षित करनी चाहिए, जैसे उनके जीवनकाल में थी.
उन्होंने कहा कि देश की महान विभूतियों की विरासत को मिटाने के बजाय आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजकर रखना सरकार की जिम्मेदारी है. अंत में उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को नमन करते हुए भाजपा से इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की.
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