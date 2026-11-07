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बिस्मिल्लाह खां के पुश्तैनी मकान पर चला बुलडोजर, आराधना मिश्रा ने कहा, देश से माफी मांगे भाजपा

बिस्मिल्लाह खां के पुश्तैनी मकान पर चला बुलडोजर ( Photo Credit; ETV Bharat) )

लखनऊ: वाराणसी में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर यूपी कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि भाजपा का बुलडोजर अब देश की सांस्कृतिक विरासत को भी निशाना बनाने लगी है. उन्होंने कहा कि भाजपा के बुलडोजर ने भारत रत्न को भी रौंद दिया.



आराधना मिश्रा ने कहा कि शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित हैं, इसके बावजूद भाजपा सरकार ने वाराणसी स्थित उनके पुश्तैनी घर को बुलडोजर से रौंद दिया, जो बेहद शर्मनाक है.