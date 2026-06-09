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अनूपगढ़ में बुलडोजर एक्शन, नशा तस्कर के हाउस पर चला सरकारी 'हथौड़ा'

अनूपगढ़ : क्षेत्र में नशा तस्करी और अवैध कब्जों के खिलाफ पुलिस व प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. बांडा कॉलोनी ग्राम पंचायत के गांव 24 APD में नशा तस्कर रणविंद्र सिंह उर्फ जॉनी के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाते हुए दो पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया. थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने बताया कि आरोपी रणविंद्र सिंह उर्फ जॉनी के खिलाफ आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट सहित अन्य मामलों में कुल 16 मुकदमे दर्ज हैं. बॉर्डर क्षेत्र के नजदीक होने के कारण वह अपना नेटवर्क यहां से संचालित करता था. ग्राम पंचायत बांडा कॉलोनी की सरकारी भूमि 24 APD में कब्जा कर उसने दो पक्के मकान बना रखे थे, जिन्हें आज ध्वस्त किया गया.

जानकारी के अनुसार, आरोपी रणविंद्र सिंह उर्फ जॉनी और उसके भाइयों द्वारा ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान बनाए गए थे, जहां से कथित रूप से अवैध गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था. बताया जा रहा है कि आरोपी का एक भाई पंजाब में नशा तस्करी के मामले में संलिप्त है, जबकि दूसरा भाई सूरतगढ़ जेल में बंद है.