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अनूपगढ़ में बुलडोजर एक्शन, नशा तस्कर के हाउस पर चला सरकारी 'हथौड़ा'

तस्कर की ओर से बनाए गए अवैध मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया.

तस्करों पर बुलडोजर एक्शन
तस्करों पर बुलडोजर एक्शन (फोटो ईटीवी भारत अनूपगढ़)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 9, 2026 at 12:00 PM IST

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Updated : June 9, 2026 at 12:16 PM IST

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अनूपगढ़ : क्षेत्र में नशा तस्करी और अवैध कब्जों के खिलाफ पुलिस व प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. बांडा कॉलोनी ग्राम पंचायत के गांव 24 APD में नशा तस्कर रणविंद्र सिंह उर्फ जॉनी के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाते हुए दो पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया. थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने बताया कि आरोपी रणविंद्र सिंह उर्फ जॉनी के खिलाफ आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट सहित अन्य मामलों में कुल 16 मुकदमे दर्ज हैं. बॉर्डर क्षेत्र के नजदीक होने के कारण वह अपना नेटवर्क यहां से संचालित करता था. ग्राम पंचायत बांडा कॉलोनी की सरकारी भूमि 24 APD में कब्जा कर उसने दो पक्के मकान बना रखे थे, जिन्हें आज ध्वस्त किया गया.

जानकारी के अनुसार, आरोपी रणविंद्र सिंह उर्फ जॉनी और उसके भाइयों द्वारा ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान बनाए गए थे, जहां से कथित रूप से अवैध गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था. बताया जा रहा है कि आरोपी का एक भाई पंजाब में नशा तस्करी के मामले में संलिप्त है, जबकि दूसरा भाई सूरतगढ़ जेल में बंद है.

तस्कर के दो अवैध मकान ध्वस्त (वीडियो ईटीवी भारत अनूपगढ़)

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अनूपगढ़ में नशा तस्कर के घर बुलडोजर एक्शन
अनूपगढ़ में नशा तस्कर के घर बुलडोजर एक्शन (फोटो ईटीवी भारत अनूपगढ़)

आरोपी जॉनी के खिलाफ आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में कुल 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. ग्रामीणों द्वारा भी 24 APD क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की सूचना अनूपगढ़ थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की योजना बनाई. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस थाना अनूपगढ़ का जाप्ता, तहसीलदार दिव्या चावला, ग्राम पंचायत बांडा कॉलोनी के सरपंच देवेंद्र सिंह राठौड़ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों की मदद से दोनों अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया.

Last Updated : June 9, 2026 at 12:16 PM IST

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