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हांसी में पानी चोरों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों पर हमले के बाद से ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी

Bulldozer action against water thieves ( ETV Bharat )

हांसी: खरकड़ा गांव में सिंचाई विभाग की टीम पर हुए हमले के बाद विभाग ने अब पानी चोरी करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है. कार्यकारी अभियंता के नेतृत्व में 10 जेई और चार दर्जन से अधिक कैनाल गार्डों की टीम ने पेटवाड़ पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी व सिवानी फीडर नहर क्षेत्र में छापेमारी कर एक दर्जन से अधिक पानी चोरी के मामले पकड़े. मौके पर डीजल इंजन, कई मोटरें विभाग द्वारा उठा लिया गया. अवैध रूप से लगे पाइपों को नष्ट किया गया. टेल तक पानी पहुंचाने के लिए कार्रवाई जरूरीः कार्यकारी अभियंता अजय कुंडु ने बताया कि "अभियान लगातार जारी रहेगा और जहां भी पानी चोरी मिलेगी वहां कार्रवाई होगी. आज इन सब चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. किसानों के खेत के टेल तक पानी पहुंचाने के लिए पानी चोरी पर सख्ती जरूरी है." हांसी में पानी चोरों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन (ETV Bharat) क्या बोल कार्यकारी अभियंताः कार्यकारी अभियंता अजय कुंडु ने बताया कि "नहरी पानी चोरी करने वालों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा. विभाग का उद्देश्य नहर के पानी की चोरी रोकना और पानी की चोरी रोकना हमारा काम है. दोषियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. विभाग की टीम ने एक दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी कर नहरी पानी चोरी में इस्तेमाल हो रही बिजली की मोटर, डीजल इंजन और अवैध पाइपों को मौके पर ही नष्ट कर दिया.