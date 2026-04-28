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कानपुर में 15 एकड़ ज़मीन पर अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन, 10 हज़ार वर्गमीटर प्लॉट्स को लेकर नोटिसें ज़ारी

बिठूर स्थित गाजीपुर गाँव में 15 एकड़ में अवैध रूप से बसाई गयीं गिन्नी विहार कॉलोनी के सभी प्लॉट्स पर बुलडोज़र एक्शन.

ILLEGAL PLOTTING BULLDOZER ACTION
कानपुर में 15 एकड़ ज़मीन पर अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोज़र एक्शन. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 1:24 PM IST

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कानपुर: शहर में कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) अफसरों द्वारा अवैध ढंग से की गयी प्लॉटिंग को लेकर बुलडोज़र एक्शन ज़ारी है.

इसी कड़ी में मंगलवार को केडीए के ओएसडी जोन एक (बी) प्रवर्तन डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बिठूर स्थित गाजीपुर गाँव में 15 एकड़ में अवैध रूप से बसाई गयीं गिन्नी विहार कॉलोनी के सभी प्लॉट्स पर बुलडोज़र एक्शन कराया.

केडीए के ओएसडी ने बताया गाजीपुर में प्रपुंज अग्रवाल ने 15 एकड़ ज़मीन पर अवैध रूप से भूखंड तैयार करा लिए. जबकि किसी भी भूखंड का नक्शा नहीं पास कराया गया. ऐसे में 15 एकड़ ज़मीन पर बनी अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया.

इसी तरह बगदौधी बांगर में नीलम अग्रवाल के दो भूखंडों पर जोकि 10 हज़ार वर्ग मीटर ज़मीन पर बने थे. उनमें हुई अवैध प्लॉटिंग को लेकर नोटिसें दी गईं. जल्द हीं वहाँ पर भी बुलडोज़र एक्शन होगा.

ओएसडी बोले मानचित्र पास हो, तभी खरीदें प्लॉट्स: केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने आमजन को जागरूकत करते हुए कहा, जो लोग गंगा बैराज से लेकर बिठूर तक प्लॉट्स खरीद रहे हैं. वो अपने भूखंड की जानकारी पहले केडीए से कर लें.

उन्होंने कहा पिछले दो माह से लगातार देखने में आ रहा है, गंगा बैराज से लेकर बिठूर तक भू माफिया द्वारा जमकर अवैध ढंग से प्लॉटिंग की गयीं. जिसे अब अभियान चलाकर ध्वस्त किया जाएगा.

वहीं केडीए वीसी मदन सिंह गर्बयाल ने कहा केडीए अफसरों द्वारा जितनी ज़मीन भू माफिया से मुक्त हो रही है, उसमें आमजन के लिए हम योजनाएं लाएंगे.

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